الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المركزي الهندي يتخذ حزمة إجراءات لتعزيز حضور الروبية في الأسواق العالمية

البنك المركزي الهندي
البنك المركزي الهندي

أعلن البنك المركزي الهندي عن حزمة إجراءات جديدة تستهدف تعزيز حضور الروبية في الأسواق العالمية، في خطوة تأتي ضمن جهود إقليمية أوسع لعولمة العملات الوطنية، وسط التوترات التجارية الناتجة عن الرسوم الجمركية.

وقال البنك الاحتياطي الهندي في بيان، إنه يعتزم إدراج أسعار مرجعية لعملات أكبر الشركاء التجاريين للهند، علما بأن الأسعار المرجعية المتاحة حاليًا تقتصر على الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والين مقابل الروبية.

وأوضح نائب محافظ البنك المركزي في الهند تي. رابي سانكار، أن البنك يدرس حاليًا إضافة الروبية الإندونيسية والدرهم الإماراتي إلى قائمة العملات المرجعية المعتمدة، بحسب وكالة بلومبرج.

جهود موازية من الصين

تعكس هذه الخطوة مساع مشابهة تبذلها الصين ودول أخرى لدفع عملاتها نحو العولمة، في ظل حالة عدم اليقين التجاري المرتبطة بالرسوم الجمركية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، حيث تأتي هذه الإجراءات في وقت تهدد فيه الرسوم الأمريكية المرتفعة على السلع الهندية، وهي الأعلى في آسيا، بالتأثير سلبا على عائدات التصدير، كجزء من مساعي تعزيز حضور الروبية في التجارة الدولية وتقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.

قال أشيش فايديا، رئيس الخزانة في بنك الاحتياطي الهندي في مومباي، إن الخطوات التي أعلنها البنك المركزي تمثل أدوات تمكينية أساسية لتعزيز قبول الروبية في التجارة العالمية، مضيفا أن هذه التدابير ستسهم على الأرجح في زيادة تدفقات الأموال مع اتساع الروابط العالمية للاقتصاد الهندي.

توسيع استخدامات الروبية

أعلن البنك أيضًا أنه سيتيح استخدام أرصدة الروبية المودعة في حسابات مخصصة للتجارة الخارجية في شراء سندات الشركات والأوراق التجارية، بما يوسع نطاق الاستثمارات المتاحة لهذه الأرصدة بعد أن كانت تقتصر على السندات الحكومية فقط، وكان البنك أطلق هذه الحسابات في عام 2022 لتمكين المستوردين والمصدرين الهنود من تنفيذ معاملاتهم بالروبية.

ارتفعت الروبية الهندية بنسبة 0.1% لتصل إلى 88.6938 مقابل الدولار عقب قرار بنك الاحتياطي الهندي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وكانت العملة قد هبطت يوم الثلاثاء إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 88.8050، كما انخفضت قيمة العملة الهندية بنسبة 3.5% هذا العام، مسجلةً أسوأ أداء لها في آسيا.

الهند تدرس إنشاء احتياطي استراتيجي من المعادن النادرة لحماية الصناعات الدفاعية

الهند تطعن على الرسوم الجمركية الأمريكية بشأن النحاس في منظمة التجارة العالمية

كتب سوميا كانتي جوش، كبير المستشارين الاقتصاديين لدى بنك الهند الوطني، في مذكرة، أن خطوة البنك المركزي نحو إدخال أسعار مرجعية إضافية "ستحفز البنوك على التسعير المباشر عبر عدد أكبر من أزواج العملات"، ما من شأنه رفع كفاءة التجارة.

كما منح بنك الاحتياطي الهندي الضوء الأخضر للبنوك المحلية لتقديم قروض مقومة بالروبية إلى المقترضين في دول الجوار مثل بوتان وسريلانكا ونيبال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك المركزي الهندي الأسواق العالمية الروبية التوترات التجارية الرسوم الجمركية الروبية الهندية

مواد متعلقة

الهند تدرس إنشاء احتياطي استراتيجي من المعادن النادرة لحماية الصناعات الدفاعية

الهند تطعن على الرسوم الجمركية الأمريكية بشأن النحاس في منظمة التجارة العالمية

الأكثر قراءة

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

"هجيب شيخ يتوضى باللبن"، تفاصيل فيديو سيدة الشرقية المثير للجدل

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025

السيسي يصدر قرارًا جمهوريًّا جديدًا، اعرف التفاصيل

بالأسماء، وزير الداخلية يأذن لـ 21 شخصًا بالحصول على جنسيات أجنبية

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل الجنون وانخفاض كبير في الفلفل الألوان

خدمات

المزيد

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تفريغ المواد البترولية والتموينية في غير أماكن الشحن

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 2 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads