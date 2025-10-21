إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بأسوان

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارة نقل وميكروباص بمحافظة أسوان.

تلقى مرفق إسعاف أسوان إخطارًا بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجديدة لتلقي الإسعافات والفحوصات الطبية اللازمة.

وكشف الفحص أن المصابين يعانون من جروح وكدمات متفرقة بالجسم، وتتم متابعتهم داخل المستشفى تحت الإشراف الطبي.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى موقع الحادث لمعاينته والوقوف على أسبابه، كما تم العمل على إزالة آثار التصادم لتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة.

