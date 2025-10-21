يسرية لوزا ساويرس تزور كابانا الحرف اليدوية بالجونة السينمائي

نشرت الصفحة الرسمية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية صورا من زيارة السيدة يسرية لوزا ساويرس، رئيسة مجلس أمنائها، في كابانا الحرف اليدوية ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي.

واطلعت يسرية لوزا ساويرس خلال زيارتها على مجموعة من المنتجات اليدوية التي أبدعتها سيدات صانعات من مختلف محافظات مصر، حيث تجسد كل قطعة من هذه المعروضات قصة فريدة من الإبداع والصمود والأمل.

مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية

تعد مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية واحدة من أوائل المؤسسات التنموية المانحة في مصر، فقد تأسست عام 2001، بهبة من عائلة ساويرس، لدعم الحلول المبتكرة والهادفة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة من خلال معالجة القضايا الأكثر إلحاحا؛ مثل الفقر، والبطالة، ومحدودية الوصول لفرص التعليم الجيد، كما تُسهم في دعم وتعزيز المشهد الثقافي والفني في مصر.

على مدار 24 عامًا، أسهمت المؤسسة في تمويل العديد من البرامج، بالشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني والهيئات الدولية، في 24 محافظة مصرية مع التركيز بقوة على القرى النائية والمجتمعات الأشد احتياجًا.

مهرجان الجونة السينمائي

مهرجان الجونة السينمائي أحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل أفضل بين الثقافات من خلال فن السينما، ووصل صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

إضافة إلى ذلك، يلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات السينمائية الجديدة، ويتحمس ليكون محفزًا لتطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية.

