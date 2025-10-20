يسرا عن احتفاء مهرجان الجونة بها: تركت إرث للأجيال المقبلة (فيديو)

تحدثت النجمة يسرا عن متحف "50 سنة يسرا" والذي يقيمه مهرجان الجونة السينمائي هذا العام احتفالا بالمسيرة الفنية للنجمة الكبيرة، قائلة: "انا شوفت حياتي من ساعة ما تولدت لغاية دلوقتي في المتحف.. كنت مستمتعة بالرحلة بتاعتي وحسيت إن أنا عملت إرث للأجيال اللي بعدي".

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها مهرجان الجونة السينمائي بعنوان "50 سنة يسرا" بحضور كوكبة من النجوم والإعلاميين وصناع السينما من مصر والوطن العربي.

يسرا

وتابعت يسرا خلال كلمتها بالجلسة: "ممنونة لكل الناس اللي اضافوا لي في حياتي من اول يوم ربنا اداني فيه اني اعرف اكون بمثل.. ومن غير حب الناس مفيش حد ممكن يوصل لحاجة زي دي غير بحب زمايلك واللي حواليك واللي بيضيفوا ليك".

وأضافت يسرا: "اصعب حاجة الاستمرارية في مكان كبير.. إنك تعرف تستمر دي حاجة صعبة لان مجهودك وقتها لازم يكون مضاعف عشان تفضل في هذه المكانة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.