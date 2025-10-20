الإثنين 20 أكتوبر 2025
ثقافة وفنون

يسرا عن احتفاء مهرجان الجونة بها: تركت إرث للأجيال المقبلة (فيديو)

يسرا
يسرا

تحدثت النجمة يسرا عن متحف "50 سنة يسرا" والذي يقيمه مهرجان الجونة السينمائي هذا العام احتفالا بالمسيرة الفنية للنجمة الكبيرة، قائلة: "انا شوفت حياتي من ساعة ما تولدت لغاية دلوقتي في المتحف.. كنت مستمتعة بالرحلة بتاعتي وحسيت إن أنا عملت إرث للأجيال اللي بعدي". 

جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي يعقدها مهرجان الجونة السينمائي بعنوان "50 سنة يسرا" بحضور كوكبة من النجوم والإعلاميين وصناع السينما من مصر والوطن العربي. 

يسرا 

 

وتابعت يسرا خلال كلمتها بالجلسة: "ممنونة لكل الناس اللي اضافوا لي في حياتي من اول يوم ربنا اداني فيه اني اعرف اكون بمثل.. ومن غير حب الناس مفيش حد ممكن يوصل لحاجة زي دي غير بحب زمايلك واللي حواليك واللي بيضيفوا ليك". 

وأضافت يسرا: "اصعب حاجة الاستمرارية في مكان كبير.. إنك تعرف تستمر دي حاجة صعبة لان مجهودك وقتها لازم يكون مضاعف عشان تفضل في هذه المكانة". 

يسرا الجونة السينمائي مهرجان الجونة السينمائي

الجريدة الرسمية