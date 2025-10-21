مصرف سوريا المركزي يمنح البنوك 6 أشهر لإعادة الهيكلة

قرر مصرف سوريا المركزي، منح البنوك العاملة في البلاد مهلة 6 أشهر، حتى تتمكن من تقديم خطتها لإعادة الهيكلة، ضمن رؤية المصرف لإصلاح الجهاز المصرفي.

انكشاف البنوك السورية على لبنان

وقال محافظ المصرف عبد القادر حصرية، في تصريحات صحفية إنه طالب البنوك بتجنيب مخصصات بنسبة 100% لتغطية خسائر الأزمة المالية في لبنان، موضحًا أن التزامات البنوك السورية على لبنان لا يقل عن 1.6 مليار دولار، بحسب وكالة بلومبرج.

إجراء تعويم مدار لسعر صرف الليرة

وكان عبد القادر حصرية، قال في تصريحات سابقة، إن مصرف سوريا المركزي يعمل على إجراء تعويم مدار لسعر صرف الليرة، معتمدا على آليات العرض والطلب، مؤكدا أن المصرف لا يعتزم ربط الليرة بعملات أخرى.

تستعد سوريا لإصدار أوراق نقدية معدلة جديدة تحذف منها صفرين، في مسعى لاحتواء التدهور الحاد في قيمة الليرة السورية، بعد أن فقدت أكثر من 99% من قيمتها منذ عام 2011.

