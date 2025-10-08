البنك الدولي: صرف الشريحة الثانية من قرض مصر بقيمة 500 مليون دولار بنهاية 2025

قال المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، إنه سوف يتم صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر بقيمة 500 مليون دولار بنهاية العام الجاري.

الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر

وأكد جيمبرت، أن صرف الشريحة الثانية يرتبط بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات من بينها تحسين بيئة الأعمال وتمكين المزيد من النمو للقطاع الخاص، بحسب CNBC عربية.

توقعات النمو الاقتصادي المصري

وأشار إلى أن توقعات النمو لمصر إيجابية، ولكنها غير كافية لتوفير المزيد من فرص العمل، مضيفا أن توقعاتنا أن يصل متوسط النمو الاقتصادي في مصر إلى 4.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

