لخلاف على قطعة أرض، شاب يقتل رجلا سبعينيا طعنا بالرقبة داخل حوش مواش بالدقهلية

لقي سبعيني مصرعه طعنا علي يد شاب حال تواجدهما بأحد أحواش الماشية الكائنة بقرية ميت أبو الحسين مركز أجا بمحافظة الدقهلية، وذلك اثر خلافات بينهما على قطعة أرض، وجرى ضبط المتهم ونقل الجثمان للمشرحة بمستشفي المنصورة الدولي.

كانت تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بمقتل سبعيني داخل حوش مواشي في ميت ابو الحسن مركز أجا.

وعلي الفور انتقلت قوة أمنية الي موقع الحادث، وبالفحص تبين ان الواقعة داخل حوش للماشية ملحق بمنزل المدعوة حنان ابراهيم عبد الجليل البناوي 45 سنه ربة منزل ومقيمة بذات القرية.

وتبين تواجد جثمان " جارها " المدعو فوزى على خير قلوص 70 سنه فلاح، ومقيم بذات القرية أرضًا على اثر اصابته يجرح طعنى بالرقبة من الناحية اليسرى ولا توجد ثمة اصابات ظاهرية أخرى برندی ملابسه كاملة وبحوزته متعلقاته الشخصية - هاتف محمول - مبلغ ۹۰ جنبها.

وبسؤال نجل شقيق المتوفى، ويدعى "فتيحه لطفي علي خير فلوص"، يبلغ من العمر 57 عامًا، يعمل في الأعمال الحرة، ومقيم بذات القرية، أفاد بأنه يتهم المدعو "هاني أحمد محمد كوهية"، البالغ من العمر 19 عامًا، عاطل عن العمل، والمقيم بدائرة مركز سمنود - محافظة الغربية، والمقيم حاليًا رفقة والدته في نفس القرية، بالتعدي على عمه (المجني عليه) بالضرب باستخدام آلة حادة (سكين) كانت بحوزته، مما أسفر عن إصابة المجني عليه إصابة بالغة أودت بحياته، وذلك أثناء تواجده داخل حظيرة الماشية الخاصة بوالدة المتهم.

وأشار المبلغ إلى أن مشادة كلامية وقعت بين المجني عليه والمتهم، تطورت إلى مشاجرة، على خلفية خلاف سابق بين المجني عليه ووالدة المتهم حول قطعة أرض كان قد باعها لها دون مقابل مادي، ثم رغب لاحقًا في استردادها، وهو ما قوبل بالرفض من قِبلها ونجلها (المتهم).

وأضاف المُبلّغ أن والدة المتهم لم تكن حاضرة وقت وقوع المشاجرة.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشد عن الأداة المستخدمة " تم ضبطها والتحفظ عليها ".

وجاري اتخاذ الاجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة والتي انتقلت وناظرت الجثمان وقررت نقله إلى مستشفى أجا المركزي "تم النقل".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة ومباشرة التحقيقات وتم تعيين الخدمات الامنية اللازمة لملاحظة الحالة بالقرية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.