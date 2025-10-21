القبض على طالب طعن زميله داخل مدرسة بمدينة السلام

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة من ضبط طالب اعتدى على زميله بآلة حادة داخل إحدى المدارس بمدينة السلام، ما أسفر عن إصابته بطعنة في البطن.

مشاجرة بين طالبين بالسلام

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة داخل مدرسة ووجود مصاب بدائرة قسم شرطة السلامة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص، تبين أن مشادة كلامية نشبت بين طالبين تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها أحدهما بطعن الآخر.

وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



وتحفظ رجال المباحث على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

