الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
أخبار مصر

مدبولي يوجه بعدم التهاون مع مخالفات البناء أو التعديات خلال فترة الانتخابات

مصطفي مدبولي رئيس
مصطفي مدبولي رئيس الوزراء

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بتطبيق توجيهات صارمة بعدم التهاون في التعامل مع أي مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، خاصة خلال فترة الانتخابات البرلمانية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستتصدى بكل حزم وحسم لأي تجاوزات، مشددًا على عدم السماح بحدوث أي مواءمات أو مرونة في هذا الملف خلال المرحلة الحالية، نظرًا لما يمثله من أهمية في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع عودة العشوائيات.

وشدد مدبولي على ضرورة استمرار حملات المتابعة الميدانية اليومية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي منذ بدايتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي محاولة لاستغلال فترة الانتخابات في ارتكاب مخالفات.

الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع مجلس المحافظين رئيس مجلس الوزراء الانتخابات البرلمانية الحكومة

