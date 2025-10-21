مدبولي يوجه بعدم التهاون مع مخالفات البناء أو التعديات خلال فترة الانتخابات

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين، خلال اجتماع مجلس المحافظين اليوم، بتطبيق توجيهات صارمة بعدم التهاون في التعامل مع أي مخالفات للبناء أو تعديات على الأراضي الزراعية، خاصة خلال فترة الانتخابات البرلمانية.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستتصدى بكل حزم وحسم لأي تجاوزات، مشددًا على عدم السماح بحدوث أي مواءمات أو مرونة في هذا الملف خلال المرحلة الحالية، نظرًا لما يمثله من أهمية في الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع عودة العشوائيات.

وشدد مدبولي على ضرورة استمرار حملات المتابعة الميدانية اليومية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو التعدي على الأراضي منذ بدايتها، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي محاولة لاستغلال فترة الانتخابات في ارتكاب مخالفات.

