لمناقشة عدد من الملفات الهامة، بدء اجتماع مجلس المحافظين برئاسة مدبولي

بدأ منذ قليل اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمناقشة ومتابعة عدد من الملفات الهامة.

مدبولي يتابع إجراءات طرح مشروع حدائق تلال الفسطاط للإدارة والتشغيل

وفي سياق متصل، تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، موقف طرح مشروع حدائق "تلال الفسطاط" للإدارة والتشغيل.

جاء ذلك بحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس باهر شعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، ومسئولي المكتب الاستشاري للمشروع.

رئيس الوزراء: هناك أهمية خاصة لمشروع حدائق تلال الفسطاط،

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن هناك أهمية خاصة لمشروع حدائق تلال الفسطاط، وحرصا على اختيار أفضل الشركات لإدارته وتشغيله على أعلى مستوى بما يُضاهي إدارة وتشغيل مثل هذه المشروعات عالميًا.

وخلال الاجتماع استعرض المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، موقف طرح مشروع حدائق تلال الفسطاط للإدارة والتشغيل.

وأشار "صديق" إلى أن اللجنة المشتركة المُشكلة لفحص ودراسة الملفات المُقدمة من الشركات والتحالفات المتقدمة لإدارة وتشغيل المشروع عقدت عددا من الاجتماعات لاستكمال فحص المستندات القانونية والفنية، وكذا فحص الملاءة المالية وفقًا للشروط والمحددات المعلنة.

