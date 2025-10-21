تنسيق كامل بين المحافظات وهيئة الأرصاد لمواجهة موجات الطقس السيئ

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المحافظين برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجات الطقس السيئ خلال فصل الشتاء، والتنسيق الكامل مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة التنبؤات الجوية أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة أي طوارئ محتملة بسبب الأمطار والسيول.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس المحافظين، على أهمية جاهزية غرف الطوارئ والعمليات بالمحافظات وربطها بغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، مع مراجعة توافر عربات شفط المياه والمعدات الثقيلة اللازمة للتعامل الفوري مع أي تجمعات للمياه أو انسدادات في شبكات الصرف.

وشدد مدبولي على ضرورة المتابعة اليومية لمعدلات تصريف مياه الأمطار بالمناطق الأكثر عرضة للسيول، والتنسيق بين الجهات التنفيذية والهيئات المختصة لضمان سرعة التحرك عند سقوط الأمطار الغزيرة، مشيرًا إلى أهمية استمرار حملات تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية لإزالة أي عوائق أمام تدفق المياه.

من جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه تم تشكيل لجان ميدانية لمتابعة استعدادات المحافظات وتحسين كفاءة شبكات تصريف مياه الأمطار، بجانب تدريب وتأهيل فرق الطوارئ على إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية بالتعاون مع الأجهزة المعنية.

وأضافت الوزيرة أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة النشرات والتحذيرات اليومية، إلى جانب توظيف إمكانات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لضمان سرعة التواصل بين فرق العمل المختلفة خلال موجات الطقس غير المستقر.

