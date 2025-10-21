الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
تنس الطاولة، تعرف على تصنيف اللاعبات المصريات في الاتحاد الدولي

لاعبات منتخب مصر
لاعبات منتخب مصر لتنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، تتصدر هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، قائمة اللاعبات المصريات في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، الصادر عن شهر أكتوبر الجاري.

وجاءت هنا جودة في المركز الـ22، وهو أفضل مركز في قائمة ترتيب لاعبات المنتخب الوطني في الاتحاد الدولي.

وجاءت ترتيب اللاعبات المصريات كالتالي:

هنا جودة - 22 | 1110 نقطة

دينا مشرف - 41 | 575 نقطة

مريم الهضيبي - 83 | 284 نقطة

مروة الهضيبي - 112 | 198 نقطة

يسرا أشرف حلمي - 137 | 144 نقطة

 

هنا جودة ملكة إفريقيا

نصبت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، نفسها ملكة على عرش القارة الأفريقية، بعد السيطرة على كأس القارة السمراء لـ3 أعوام متتالية بلا منافس.

وحصدت هنا جودة مؤخرا لقب وكأس البطولة الأفريقية بتونس، بعد الفوز على زميلتها دينا مشرف في المباراة النهائية بنتيجة (4-0).

وفرضت هنا جودة سيطرتها على لقب البطولة الأفريقية للعام الثالث على التوالي، وجاءت النتائج كالتالي:

2023 - حصدت هنا جودة لقب بطولة أفريقيا على حساب دينا مشرف بنتيجة (4-1).

2024 - حصدت هنا جودة لقب بطولة أفريقيا على حساب مريم الهضيبي بنتيجة (4-3).

2025 - حصدت هنا جودة لقب بطولة أفريقيا على حساب دينا مشرف بنتيجة (4-0).

