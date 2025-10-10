اتحاد تنس الطاولة يعلن قائمة المنتخب المشاركة في بطولة إفريقيا بتونس

تنس الطاولة، أعلن الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة اللواء أشرف حلمي، قائمة المنتخب الوطني المشاركة في بطولة إفريقيا لعمومي الرجال والسيدات، المقرر إقامتها في تونس خلال الفترة من 12 حتى 19 أكتوبر الجاري.

وتضم قائمة منتخب الرجال كلًا من، عمر عصر، محمد البيلي، يوسف عبد العزيز، محمود أشرف حلمي، وبدر مصطفى.

فيما تضم قائمة منتخب السيدات كلًا من، دينا مشرف، هنا جودة، مريم هشام إسماعيل، ومروة هشام إسماعيل، فريدة بدوي.

ويترأس بعثة المنتخب المصري في البطولة أشرف عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب كلًا من: عادل شومان مديرا فنيًا، مجدي أحمد سلامة مدربًا، أشرف صبحي مدربًا مرافقا للاعب عمر عصر، وهشام إسماعيل مدربًا مرافقا للاعبة هنا جودة.

ومن المقرر أن يسافر اللواء أشرف حلمي رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة وعضو اللجنة الأولمبية المصرية، إلى تونس يوم 11 أكتوبر الجاري، وذلك لحضور اجتماع الاتحاد الإفريقي لتنس الطاولة الذي يعقد على هامش البطولة.

وعلى جانب آخر، أرسل الاتحاد الأفريقي لتنس الطاولة دعوة لكل من عمرو فهمي رئيس اللجنة الإعلامية بالاتحاد الأفريقي وعضو الاتحاد المصري لتنس الطاولة، ونبيل المأمون رئيس لجنة القواعد بالاتحاد الأفريقي، من أجل حضور الجمعية العمومية أيضا.

وتشهد الجمعية العمومية مناقشة عدة ملفات مختلفة تخص اللعبة على الصعيد القاري والتي تهدف لتطوير اللعبة على صعيد القارة السمراء.

