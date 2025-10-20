الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تنس الطاولة، عمر عصر يصدر بيانا هاما بعد فضيحة تونس

عمر عصر لاعب منتخب
عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة، فيتو

تنس الطاولة، أصدر عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، بيانا هاما بشأن الأزمة التي حدثت مؤخرا على هامش مشاركة المنتخب في كأس أفريقيا بتونس.

وجاء بيان عمر عصر كالتالي:

وشهدت منافسات بطولة كأس أفريقيا لتنس الطاولة التي أقيمت مؤخرا في تونس، مشاهد مؤسفة بين كل من عمر عصر ومحمود أشرف حلمي لاعبي المنتخب الوطني، خلال مباراة في منافسات البطولة القارية. 

وكانت الكاميرات سجلت مشادة بين عمر عصر لاعب المنتخب وزميله محمود أشرف حلمي نجل رئيس الاتحاد، بعد أن رفض الأخير مصافحة “عصر”، خلال إحدى المباريات.

وطالب عمر عصر أثناء المباراة بخروج محمود أشرف حلمي خارج الملعب من أجل استكمال المنافسات، وهو ما أسفر عن حدوث مشادة بين اللاعبين.

تنس الطاولة عمر عصر المنتخب الوطني لتنس الطاولة كأس أفريقيا

الجريدة الرسمية