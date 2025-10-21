الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
رياضة

هنا جودة تحقق مركزا جديدا في التصنيف العالمي لسيدات تنس الطاولة

هنا جودة، فيتو
هنا جودة، فيتو

تنس الطاولة، تقدمت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة مركزا جديدا في التصنيف العالمي لسيدات تنس الطاولة، لتحتل المركز الـ22، في تصنيف الاتحاد الدولي.

وحصدت هنا جودة مؤخرا لقب بطولة كأس أفريقيا، بعد الفوز على زميلتها دينا مشرف في المباراة النهائية بنتيجة (4-0).

هنا جودة ملكة أفريقيا

ونصبت هنا جودة لاعبة المنتخب الوطني لتنس الطاولة، نفسها ملكة على عرش القارة الأفريقية، بعد السيطرة على كأس القارة السمراء لـ3 أعوام متتالية بلا منافس.

وحصدت هنا جودة مؤخرا لقب وكأس البطولة الأفريقية بتونس، بعد الفوز على زميلتها دينا مشرف في المباراة النهائية بنتيجة (4-0).

وفرضت هنا جودة سيطرتها على لقب البطولة الأفريقية للعام الثالث على التوالي، وجاءت النتائج كالتالي:

2023 - حصدت هنا جودة لقب بطولة أفريقيا على حساب دينا مشرف بنتيجة (4-1).

2024 - حصدت هنا جودة لقب بطولة أفريقيا على حساب مريم الهضيبي بنتيجة (4-3).

2025 - حصدت هنا جودة لقب بطولة أفريقيا على حساب دينا مشرف بنتيجة (4-0).

