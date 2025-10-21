رئيس وزراء بولندا يعلن اعتقال 8 أشخاص للاشتباه في تخطيطهم لأعمال تخريب

أعلن رئيس الوزراء البولندى دونالد توسك، اليوم الثلاثاء، اعتقال ثمانية أشخاص فى أنحاء مختلفة من البلاد، وذلك للاشتباه في تخطيطهم لأعمال تخريب.

اعتقال أشخاص من قبل وكالة الأمن الداخلي البولندية

وقال توسك - حسبما نقل راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية- إنه تم اعتقال هؤلاء الأشخاص من قبل وكالة الأمن الداخلي البولندية، مشيرا إلى أن التحقيقات جارية في الوقت الحالي للوقوف على جميع الملابسات المتعلقة بهذا الشأن.

بدوره، قال الوزير المسئول عن تنسيق الأجهزة الخاصة في بولندا توماس سيمونياك: إن المعتقلين كانوا يقومون بعمليات استطلاع للمواقع العسكرية والبنية التحتية الحيوية والإعداد لتنفيذ هجمات تخريبية، وذلك في منشور له على منصة "إكس" تويتر سابقا.

الاستخبارات العسكرية والشرطة

وأضاف سيمونياك أن وكالة الأمن الداخلي البولندية تعمل بشكل وثيق مع الاستخبارات العسكرية والشرطة ومكتب المدعي العام.

