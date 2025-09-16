بريطانيا ترسل مقاتلات حربية إلى بولندا لمواجهة روسيا

أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أن بلاده ستنشر مقاتلات حربية في بولندا ضمن عملية "الحارس الشرقي" التي ينفذها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، بهدف تعزيز الوجود العسكري على الجناح الشرقي للحلف عقب حادثة اختراق طائرات مسيرة للأجواء البولندية.



وقال ستارمر، يوم الإثنين، إن هذه الطائرات "وسيلة أساسية لتأمين أجواء الناتو وحماية أمننا القومي وأمن حلفائنا"، حسبما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.



وقالت وزارة الدفاع البريطانية إن لندن سترسل مقاتلات "يوروفايتر تايفون"، مشيرة إلى أن هذه المقاتلات ستبدأ خلال الأيام المقبلة تسيير طلعات فوق بولندا.

ومن المقرر أن تنضم المقاتلات البريطانية إلى مقاتلات "إف - 16" الدنماركية و"رافال" الفرنسية و"تايفون" الألمانية.

كما استدعت بريطانيا، الإثنين، السفير الروسي في لندن بعد "الانتهاك غير المسبوق" من روسيا للمجال الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ووصفت الخارجية البريطانية انتهاك المجال الجوي البولندي والروماني مؤخرا بأنه "غير مقبول" واستدعت السفير الروسي أندريه كيلين.

وقالت الوزارة في بيان إن "الانتهاك الخطير وغير المسبوق للمجال الجوي البولندي ولحلف الناتو من جانب طائرات روسية مسيرة الأسبوع الماضي، والذي أعقبه انتهاك جديد للمجال الجوي الروماني يوم السبت، أمر غير مقبول على الإطلاق".

وأكدت الوزارة "يجب على روسيا أن تفهم أن استمرار عدوانها لا يؤدي إلا إلى تعزيز الوحدة بين الحلفاء بالناتو وعزمنا على الوقوف إلى جانب أوكرانيا، وسيتم مواجهة أي تدخلات أخرى بالقوة مرة أخرى. يجب على روسيا إنهاء حربها غير القانونية على أوكرانيا".



والأربعاء الماضي، زعم رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، أن طائرات مسيرة "شكلت خطرا" أُسقطت فوق بولندا، ووصفها بأنها "روسية"، لكنه لم يقدم أي دليل على ذلك.



وصرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأنه لا علم له بأي طلبات من القيادة البولندية للتواصل مع الكرملين.

كما أشار إلى أن قيادة الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) تتهم روسيا يوميًا بالاستفزازات دون محاولة تقديم أي حجج.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية، في تعليقها على اتهامات بولندا الأخيرة لموسكو، أن الحقائق التي عرضتها وزارة الدفاع الروسية، تفنّد خرافات وارسو، التي تروّج لها لتصعيد الأزمة الأوكرانية.

وفي وقت لاحق، صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، بأن أكثر من عشر طائرات مسيرة كانت متورطة في الهجوم.

