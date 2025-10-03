الجمعة 03 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خارجية بولندا تعلن رفض مواطنيها المشاركين بأسطول الصمود الترحيل الإسرائيلي

علم بولندا، فيتو
علم بولندا، فيتو

أعلنت الخارجية البولندية، اليوم الجمعة، أن البولنديون المشاركون بأسطول الصمود رفضوا الترحيل من قبل إسرائيل.

 بينما أعلنت الخارجية الفرنسية، أنها تعمل على إعادة 36 فرنسيا كانوا على متن أسطول الصمود واعتقلتهم إسرائيل.

وقبل وقت سابق قالت وسائل إعلام عبرية، إن مقاتلي وحدة "شايتيت 13" التابعة لبحرية الاحتلال الإسرائيلي، سيطروا على آخر سفينة في أسطول الصمود المتجه إلى غزة، وهي سفينة "مارينيت".

وكانت السفينة "مارينيت" تعطلت وغادرت متأخرة، وتلقت تحذيرًا من إسرائيل أمس بأنها ستستولي عليها إذا اقتربت من غزة.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، نحو 473 ناشطا من أسطول الصمود، من على متن السفن ونقلتهم إلى سجن كتسيعوت في النقب، تمهيدا لترحيلهم جوا إلى بلدانهم مطلع الأسبوع المقبل.

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية والدولية على هجوم جيش الاحتلال، على عشرات السفن التي كانت تقل مئات الناشطين من أكثر من 40 دولة.

من ناحية أخرى، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن عشرات آلاف الفلسطينيين يجبرون على النزوح المتكرر في قطاع غزة.

وأضافت الأونروا، أن هذه العائلات التي يتم إجبارها على مغادرة سكناتها، تدفع تكاليف باهظة من أجل النزوح، مشيرة إلى أن الوصول للغذاء والماء لا يزال محدودًا.

وطالبت الوكالة بوقف إطلاق النار فورًا، وإيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الخارجية البولندية الخارجية الفرنسية جيش الاحتلال

مواد متعلقة

دعما لأسطول الصمود، مئات الآلاف يتظاهرون في أنحاء إيطاليا

خارجية فرنسا: نعمل على إعادة 36 فرنسيا كانوا على متن أسطول الصمود اعتقلتهم إسرائيل

بن غفير منتقدا قرار ترحيل نشطاء أسطول الصمود: "يجب أن يشموا رائحة الجناح الإرهابي"

الأكثر قراءة

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

الداخلية تكشف تفاصيل القبض على صاحبة واقعة هجيب شيخ يتوضأ باللبن في الحمام بالشرقية

إجراءات عاجلة لحماية أراضي طرح النهر ببني سويف تحسبا لتداعيات الفيضان (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

الخطيب رئيسا للأهلي لدورة جديدة بالتزكية وياسين منصور نائبا

لن نسمح بالانفلات، وزارة الداخلية بغزة توجه رسالة لـ عائلات خان يونس

الزمالك يتراجع للوصافة، ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

خدمات

المزيد

مقارنة بين أسعار سيارات نيسان الكهربائية قبل وبعد التخفيضات

ارتفاع سعر جرام الذهب في الصاغة مساء اليوم الجمعة

3 شروط للحصول على ترخيص إصلاح الأسلحة وفقا للقانون

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قائمة المرشحين لانتخابات الأهلي المقبلة بعد غلق باب الترشيح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزارة الأوقاف: التحرش جريمة تهدم الأخلاق، والرجولة حماية البنات لا إيذائهن

من قصص القرآن الكريم، دعوة سيدنا يونس المستجابة

هل مناداة الإنسان لوالده باسمه مجردًا من العقوق؟ مفتي الجمهورية يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads