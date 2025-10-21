الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
خارج الحدود

موسكو تنفي تأجيل لقاء لافروف وروبيو: "لم يتم الاتفاق عليه من الأساس"

زاخاروفا المتحدثة
زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على التقارير التي تفيد بتأجيل اللقاء بين لافروف وروبيو، قائلة: إن وسائل الإعلام الغربية ذاتها تنشر الشائعات ثم تدحضها.

بينما أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم الاتفاق من الأساس على عقد لقاء بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ريابكوف للصحفيين اليوم بعد أن أفادت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض بأن الاجتماع بين وزيري الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والروسي سيرجي لافروف والذي قالت إنه كان يتوقع عقده هذا الاسبوع، قد تم تأجيله مؤقتا.

وزعمت "سي إن إن" أن ذلك حدث بعد الاتصال الهاتفي بين الوزيرين أمس الاثنين، الذي أظهر أن "توقعات روبيو ولافروف كانت متباينة" بشأن إمكانية إنهاء النزاع في أوكرانيا، حسب مصادر الشبكة.

وقال ريابكوف: "لا يمكننا تأجيل أمر لم يتفق عليه. لم نؤكد ما كتبته بعض المصادر الغربية أمس. ولم يكن لدينا فهم واضح لتوقيت ومكان هذا الاجتماع".

وأضاف ريابكوف أن "فكرة الاجتماع قائمة، وبالطبع، هذا الأمر له أهمية كبيرة. ولكن نظرا لأهمية هذا الحدث تحديدا، فهو يتطلب تحضيرا جيدا. ونحن نعمل على ذلك، أمس تحدث وزيرنا مع نظيره الأمريكي هاتفيا بهذ الشأن".

