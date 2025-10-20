الاتحاد الأوروبي يفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الـ19 ضد روسيا

أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان اليوم الاثنين، أن وزراء خارجية دول الاتحاد لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الـ 19 من العقوبات ضد روسيا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في لوكسمبورج، حيث علقت كالاس بالقول: "لقد ناقشنا العقوبات وسيتم تناول هذا الموضوع لاحقًا خلال الأسبوع، في قمة الاتحاد الأوروبي المقررة في 23-24 أكتوبر".

يذكر أن المفوضية الأوروبية قدمت في وقت سابق مقترحاتها بشأن قيود جديدة، والتي من المتوقع أن تشمل حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول عام 2027، وتدابير مختلفة للاستيراد والتصدير، وعقوبات ضد القطاع المصرفي، والعملات المشفرة، وعقوبات شخصية ضد عدد من الأفراد والمؤسسات.

