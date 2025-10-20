الإثنين 20 أكتوبر 2025
خارج الحدود

الاتحاد الأوروبي يفشل في التوصل إلى اتفاق بشأن حزمة العقوبات الـ19 ضد روسيا

كايا كالاس
أعلنت مفوضة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، في بيان اليوم الاثنين،  أن وزراء خارجية دول الاتحاد لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن الحزمة الـ 19 من العقوبات ضد روسيا.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في لوكسمبورج، حيث علقت كالاس بالقول: "لقد ناقشنا العقوبات وسيتم تناول هذا الموضوع لاحقًا خلال الأسبوع، في  قمة الاتحاد الأوروبي  المقررة في 23-24 أكتوبر".

يذكر أن المفوضية الأوروبية قدمت في وقت سابق مقترحاتها بشأن قيود جديدة، والتي من المتوقع أن تشمل حظر استيراد الغاز الطبيعي المسال الروسي بحلول عام 2027، وتدابير مختلفة للاستيراد والتصدير، وعقوبات ضد القطاع المصرفي، والعملات المشفرة، وعقوبات شخصية ضد عدد من الأفراد والمؤسسات.

