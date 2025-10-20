زيلينسكي: مستعد لحضور قمة ترمب وبوتين.. وأوكرانيا ليست للبيع

قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه مستعد للمشاركة في القمة المحتملة بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترمب والروسي فلاديمير بوتين في حال توجيه دعوة رسمية له، مؤكدا أن إنهاء الحرب مع روسيا "ليس أمرًا سهلًا"، وأن ترمب يسعى إلى استثمار زخم السلام الذي تحقق مؤخرًا في الشرق الأوسط لدفع مسار المفاوضات.

وأوضح زيلينسكي، في تصريحات صحفية اليوم، أن الضمانات الأمنية تظل على رأس أولويات الوفد الأوكراني في أي مفاوضات قادمة، مشددًا على أن الرئيس الروسي "يفاوض على ما لا يملكه، وأوكرانيا ليست للبيع".

وأشار إلى أن الموقف الروسي "لم يتغير"، إذ لا تزال موسكو تصر على انسحاب القوات الأوكرانية من منطقة دونباس كشرط أساسي للتقدم في المحادثات، وهو ما ترفضه كييف تمامًا.

وأضاف زيلينسكي أنه لا يعتبر المجر مكانًا مناسبًا لاستضافة المفاوضات بشأن الحرب على أوكرانيا، لافتًا إلى أن بلاده تحتاج بشكل عاجل إلى 25 منظومة دفاع جوي أمريكية من طراز "باتريوت" لتعزيز قدرتها على حماية المدن والبنية التحتية من الهجمات الروسية.

