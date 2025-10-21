مصرع شاب صعقا بالكهرباء في مغسلة سجاد بالدقهلية

لقي شاب في نهاية العقد الثاني من عمره مصرعه صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سجاد وسيارات، في قرية الكردي مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

مصرع شاب صعقا بالكهرباء في مغسلة سجاد

كانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بصعق شاب بالكهرباء من جهاز غسيل السجاد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة منية النصر وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين مصرع سعد محمد سعد 27 سنة صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سجاد وسيارات.

تم نقل الجثمان لمستشفى ميت سلسيل المركزي جثة هامدة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.