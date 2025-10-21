الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
مصرع شاب صعقا بالكهرباء في مغسلة سجاد بالدقهلية

لقي شاب في نهاية العقد الثاني من عمره مصرعه صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سجاد وسيارات، في قرية الكردي مركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

كانت الأجهزة الأمنية في الدقهلية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بصعق شاب بالكهرباء من جهاز غسيل السجاد، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من مركز شرطة منية النصر وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين مصرع سعد محمد سعد 27 سنة صعقا بالكهرباء داخل مغسلة سجاد وسيارات.

تم نقل الجثمان لمستشفى ميت سلسيل المركزي جثة هامدة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة ومباشرة التحقيقات.

الجريدة الرسمية