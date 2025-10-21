رمد المنصورة يدعم التحول الرقمي بـ 3000 استشارة طبية عن بعد سنويًا

أعلن مستشفى رمد المنصورة بمحافظة الدقهلية، عن نجاحه في تنفيذ أكثر من 3000 استشارة طبية في التليمديسن (التشخيص عن بعد) خلال عام واحد، مؤكدًا أن المستشفى يُقدّم هذه الخدمة مباشرة كأحد مقدمي الخدمة المعتمدين، وليس كمستلم لها.

3000 استشارة طبية في التشخيص عن بعد خلال عام واحد في رمد المنصورة

وشملت الاستشارات معظم محافظات الجمهورية، مما يعكس الدور الريادي للمستشفى في تطبيق تقنيات الطب الرقمي لخدمة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية.

ويأتي تنفيذ هذه الخدمة تحت إشراف الدكتور أحمد حسان، مدير مستشفى رمد المنصورة، والدكتورة نهى عباس، منسق التليمديسن بمديرية الشؤون الصحية بالدقهلية، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة الله أحمد، منسق التليمديسن بالمستشفى.

شارك في تقديم الخدمة فريق العمل المتميز المكوّن من الدكتورة إيمان عبد الحميد محمد، والدكتورة ثراء محمد أبو الفتوح، والدكتورة نفين محمد عطا.

وشدد الدكتور السيد فاروق، وكيل المديرية للطب العلاجي، على أن تجربة المستشفى في مجال التليمديسن (التشخيص عن بعد) تُعد نموذجًا يحتذى به لباقي المستشفيات في تطبيق التحول الرقمي وتعزيز خدمات الطب الاتصالي.

وأكد الدكتور أحمد حسان أن هذا النجاح هو نتيجة جهود الفرق الطبية والفنية والإدارية بالمستشفى، ويعكس الالتزام برؤية الوزارة نحو تطوير الخدمات وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار تعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وبهدف تفعيل التحول الرقمي وتوسيع خدمات الطب الاتصالي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.