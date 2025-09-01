ضبط صاحب محل اعتدى على شقيقين في الدقهلية

شهدت قرية الرياض التابعة لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية، مشاجرة بين جيران بسبب خلافات على قطعة أرض، أسفرت عن إصابة شقيقين بجروح متفرقة.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة من مستشفى منية النصر، بوصول كل من: محمد ط، 49 عامًا، مصابًا بجرح طعني شبه نافذ بالصدر، وشقيقه أحمد ط، 34 عامًا، سائق، مصابًا بجرح قطعي غائر بالذراع اليسرى بطول 5 سم وقطع بالعضلات، ويقيمان بقرية الرياض دائرة المركز.

تفاصيل مشاجرة لخلاف علي قطعة أرض

وانتقلت قوة من وحدة مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبسؤال المصابين اتهما جارهما “عبد المنعم م”، 50 عامًا، صاحب محل زيوت، بالتعدي عليهما بسلاح أبيض خلال مشاجرة نشبت بينهما، على خلفية خلافات قديمة تتعلق بقطعة أرض صغيرة مواجهة لمنزلهما، ورغبته في الاستيلاء عليها، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

