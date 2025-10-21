من أجل كأس العالم، نجم ريال مدريد يستعد للرحيل في يناير

يستعد ريال مدريد لإعارة الموهبة البرازيلية إندريك خلال فترة الانتقالات المقبلة، في خطوة تهدف لمنحه فرصة أكبر للمشاركة بانتظام قبل انطلاق كأس العالم المقبلة.

أندريك يستعد للرحيل عن ريال مدريد

وبحسب التقارير، بدأت المفاوضات بالفعل بين ريال مدريد وعدة أندية أوروبية مهتمة بخدمات اللاعب الشاب، الذي يسعى للحصول على دقائق لعب أكثر لضمان جاهزيته البدنية والفنية قبل البطولة العالمية.

إندريك، الذي انضم إلى ريال مدريد الصيف الماضي قادمًا من بالميراس، أظهر موهبة كبيرة في التدريبات والمباريات الودية، لكن المنافسة القوية في الخط الهجومي للنادي الملكي حدّت من مشاركته الرسمية هذا الموسم.

ويُرجَّح أن يتخذ ريال مدريد قراره النهائي خلال الأسابيع المقبلة، مع وضع خطة تضمن تطور اللاعب واستمراره ضمن مشروع النادي على المدى الطويل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.