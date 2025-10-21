الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
من أجل كأس العالم، نجم ريال مدريد يستعد للرحيل في يناير

ريال مدريد
ريال مدريد

 يستعد ريال مدريد لإعارة الموهبة البرازيلية إندريك خلال فترة الانتقالات المقبلة، في خطوة تهدف لمنحه فرصة أكبر للمشاركة بانتظام قبل انطلاق كأس العالم المقبلة.

 

أندريك يستعد للرحيل عن ريال مدريد 

وبحسب التقارير، بدأت المفاوضات بالفعل بين ريال مدريد وعدة أندية أوروبية مهتمة بخدمات اللاعب الشاب، الذي يسعى للحصول على دقائق لعب أكثر لضمان جاهزيته البدنية والفنية قبل البطولة العالمية.

إندريك، الذي انضم إلى ريال مدريد الصيف الماضي قادمًا من بالميراس، أظهر موهبة كبيرة في التدريبات والمباريات الودية، لكن المنافسة القوية في الخط الهجومي للنادي الملكي حدّت من مشاركته الرسمية هذا الموسم.

ويُرجَّح أن يتخذ ريال مدريد قراره النهائي خلال الأسابيع المقبلة، مع وضع خطة تضمن تطور اللاعب واستمراره ضمن مشروع النادي على المدى الطويل.

البرازيل انطلاق كأس العالم ريال مدريد كأس العالم كأس العالم المقبلة

الجريدة الرسمية