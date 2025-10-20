مجدي طلبة: لا يمكن تقييم توروب مع الأهلي من المباراة الأولى

تحدث مجدي طلبة نجم النادي الأهلي السابق عن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء أمام إيجل نوار البوروندي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي انتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف.

وقال مجدي طلبة في تصريحات تلفزيونية: من الطبيعي أن يكون أداء الأهلي أمام إيجل نوار، ليس على المستوى المطلوب، نظرًا لطبيعة اللعب خارج الديار، ولكن الأهم في هذه المباريات هو تحقيق الفوز للتأهل إلى الدور المقبل.

وأضاف: لا يمكن تقييم الدنماركي ييس توروب المدير الفني للأهلي بعد مباراة واحدة، فلابد أن يخوض على الأقل 3 أو 4 مباريات حتى يتم تقييمه ومشاهدة طريقة لعبه وأسلوبه في إدارة المباريات، فهو لم يتعرف على اللاعبين حتى الآن، والجهاز المعاون بقيادة عادل مصطفى هو من أدار مباراة إيجل نوار.

