حرس الحدود ينهي التعاقد مع عبد الحميد بسيوني بالتراضي

أعلنت إدارة نادي حرس الحدود إنهاء التعاقد مع المدير الفني عبد الحميد بسيوني بالتراضي، وذلك بعد تراجع نتائج الفريق في بطولة الدوري المصري الممتاز خلال الجولات الأخيرة.

إقالة عبد الحميد بسيوني 

وجاء القرار عقب خسارة حرس الحدود أمام الإسماعيلي بنتيجة 3-1 في الجولة الحادية عشرة من المسابقة، ليقرر الطرفان إنهاء العلاقة بالتراضي في أجواء وُصفت بالودية بين الإدارة والمدرب.

وكان بسيوني قد تولى القيادة الفنية للفريق منذ انطلاق الموسم، ونجح في تحقيق عدة نتائج إيجابية في البداية، قبل أن يتراجع الأداء والنتائج مؤخرًا، حيث يحتل الفريق المركز الخامس عشر في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة من 10 مباريات.
 

