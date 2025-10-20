زابيري يعزز تقدم المغرب بالهدف الثاني أمام الأرجنتين في نهائي مونديال الشباب

مونديال الشباب، أضاف يسير محمد زابيري لاعب المنتخب المغربي للشباب الهدف الثاني في شباك الأرجنتين بالدقيقة 29 من اللقاء المقام حاليا على ملعب سانتياجو في نهائي كأس العالم للشباب 2025.

تشكيل منتخب المغرب أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

إبراهيم جوميس

علي معمار

إسماعيل باوف

نعيم بيار

عثمان معما

حسام الصادق

فؤاد زهواني

ياسين حسيم

ياسين خليفي

إسماعيل بختي

محمد ياسر زابيري

ويسعى منتخب المغرب إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز على الأرجنتين وتحقيق لقب بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة المغرب والأرجنتين

تنقل مباراة المغرب ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما على قناة "بي إن سبورت" المفتوحة على قمر النايل سات، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية الأرضية "TNT".

وتأهل منتخب المغرب إلى النهائي من بطولة كأس العالم للشباب المقامة في تشيلي، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في دور نصف النهائي.

أما منتخب الأرجنتين تأهل إلى النهائي على حساب كولومبيا في مباراة نصف النهائي الثاني، حيث صعد من دور المجموعات بالعلامة الكاملة، ثم فاز على المنتخب النيجيري برباعية دون رد في الـ16، قبل أن يهزم المكسيك بثنائية دون رد في مباراة ربع النهائي، ثم إقصاء كولومبيا في نصف النهائي.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الستة عشر، بعد تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، متفوقًا على البرازيل وإسبانيا والمكسيك، وفي مباراة ثمن النهائي انتصر على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، وفي دور الثمانية فاز على أمريكا 3-1.

