زابيري يعزز تقدم المغرب بالهدف الثاني أمام الأرجنتين في نهائي مونديال الشباب

المغرب، فيتو
المغرب، فيتو

مونديال الشباب، أضاف يسير محمد زابيري لاعب المنتخب المغربي للشباب الهدف الثاني في شباك الأرجنتين بالدقيقة 29 من اللقاء المقام حاليا على ملعب سانتياجو في نهائي كأس العالم للشباب 2025.

تشكيل منتخب المغرب أمام الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما

إبراهيم جوميس
علي معمار
إسماعيل باوف
نعيم بيار
عثمان معما
حسام الصادق
فؤاد زهواني
ياسين حسيم
ياسين خليفي
إسماعيل بختي
محمد ياسر زابيري

 

ويسعى منتخب المغرب إلى تحقيق إنجاز تاريخي بالفوز على الأرجنتين وتحقيق لقب بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا.

القنوات المجانية الناقلة لمباراة المغرب والأرجنتين

تنقل مباراة المغرب ضد الأرجنتين في نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عاما على قناة "بي إن سبورت" المفتوحة على قمر النايل سات، بالإضافة إلى قناة الرياضية المغربية الأرضية "TNT".

وتأهل منتخب المغرب إلى النهائي من بطولة كأس العالم للشباب المقامة في تشيلي، بعد الفوز على فرنسا بركلات الترجيح في دور نصف النهائي.

أما منتخب الأرجنتين تأهل إلى النهائي على حساب كولومبيا في مباراة نصف النهائي الثاني، حيث صعد  من دور المجموعات بالعلامة الكاملة، ثم فاز على المنتخب النيجيري برباعية دون رد في الـ16، قبل أن يهزم المكسيك بثنائية دون رد في مباراة ربع النهائي، ثم إقصاء كولومبيا في نصف النهائي.

وتأهل منتخب المغرب إلى دور الستة عشر، بعد تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط، متفوقًا على البرازيل وإسبانيا والمكسيك، وفي مباراة ثمن النهائي انتصر على منتخب كوريا الجنوبية بهدفين مقابل هدف، وفي دور الثمانية فاز على أمريكا 3-1.

أسعار الحصول على الرقم القومي خلال 24 ساعة

ضوابط إعادة القيد بنقابة المحامين بعد الشطب وفقًا لقانون المهنة

انخفاض يصل لـ 60 جنيهًا في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

ما هي الأدوات الرقابية لعضو مجلس الشيوخ؟

يورتشيتش يقود بيراميدز لحصد 4 بطولات خلال عام (إنفوجراف)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 20 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

