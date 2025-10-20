الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا ودوريات أوروبا

الأهلي السعودي، فيتو
يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوريات أوروبا المختلفة.

 

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 

الوحدة الإماراتي ضد الدحيل القطري ـ الساعة 4:45 مساء بتوقيت القاهرة

الشرطة العراقي ضد الاتحاد السعودي ـ الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة

الشارقة الإماراتي ضد تراكتور الإيراني ـ الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة

الأهلي السعودي ضد الغرافة القطري ـ الساعة 9:15 مساء بتوقيت القاهرة

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد ضد برينتفورد ـ الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كريمونيزي ضد أودينيزي ـ الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ألافيس ضد فالنسيا ـ الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة

أبطال آسيا أبطال آسيا للنخبة ات اليوم الشارقة الإماراتي بتوقيت القاهرة دوري أبطال آسيا دوري أبطال آسيا للنخبة دوريات اوروبا

