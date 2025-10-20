مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا ودوريات أوروبا
يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوريات أوروبا المختلفة.
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة
الوحدة الإماراتي ضد الدحيل القطري ـ الساعة 4:45 مساء بتوقيت القاهرة
الشرطة العراقي ضد الاتحاد السعودي ـ الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة
الشارقة الإماراتي ضد تراكتور الإيراني ـ الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة
الأهلي السعودي ضد الغرافة القطري ـ الساعة 9:15 مساء بتوقيت القاهرة
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
وست هام يونايتد ضد برينتفورد ـ الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كريمونيزي ضد أودينيزي ـ الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ألافيس ضد فالنسيا ـ الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا