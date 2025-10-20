مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا ودوريات أوروبا

يقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في دوري أبطال آسيا للنخبة ودوريات أوروبا المختلفة.

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

الوحدة الإماراتي ضد الدحيل القطري ـ الساعة 4:45 مساء بتوقيت القاهرة

الشرطة العراقي ضد الاتحاد السعودي ـ الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة

الشارقة الإماراتي ضد تراكتور الإيراني ـ الساعة 7:00 مساء بتوقيت القاهرة

الأهلي السعودي ضد الغرافة القطري ـ الساعة 9:15 مساء بتوقيت القاهرة

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد ضد برينتفورد ـ الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كريمونيزي ضد أودينيزي ـ الساعة 9:45 مساء بتوقيت القاهرة

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ألافيس ضد فالنسيا ـ الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة

