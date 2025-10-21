تحديد موعد مباراة الملحق الآسيوي المؤهل للمونديال بين الإمارات والعراق

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، موعد الملحق المؤهل للملحق العالمي في تصفيات كأس العالم 2026، والذي سيجمع بين منتخبي الإمارات والعراق.

موعد مباراة العراق والإمارات

وتقام مباراة الذهاب على ملعب محمد بن زايد في أبوظبي يوم 13 نوفمبر عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، فيما تُقام مباراة الإياب على ملعب البصرة الدولي يوم 18 نوفمبر في التوقيت نفسه.

والفائز من مجموع المباراتين سيتأهل لخوض الملحق العالمي، بحثًا عن بطاقة إضافية لقارة آسيا في مونديال 2026.

واحتل منتخب العراق المركز الثاني للمجموعة الثانية خلف السعودية في المرحلة الرابعة والنهائية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم.

بينما احتل منتخب الإمارات المركز الثاني، خلف منتخب قطر لمنافسات المجموعة الأولى لـ تصفيات كأس العالم.

وستقام مباراة العراق ضد الإمارات بنظام الذهاب والإياب، في الملحق الآسيوي، الفائز منهما يتأهل إلى ملحق عالمي يقام في مارس 2026، يتأهل من خلاله منتخبان من جميع القارات التي ستخوض الملحق إلى نهائيات كأس العالم 2026.

وكانت 6 منتخبات حسمت التأهل بشكل مباشر من المرحلة الثالثة إلى نهائيات كأس العالم، وهي إيران وأوزبكستان وكوريا الجنوبية والأردن واليابان وأستراليا.

وأخيرا حسم منتخبا قطر والسعودية، التأهل إلى كأس العالم من المرحلة الرابعة والنهائية للتصفيات الآسيوية.

