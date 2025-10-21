الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بدأ توافد الأعضاء في الجمعية العمومية لنادي الزمالك

عمومية نادي الزمالك،
عمومية نادي الزمالك، فيتو

 بدأ فتح باب التسجيل بها منذ الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً، وذلك لاعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي، وبدأ توافد الأعضاء إلى الجمعية العمومية لنادي الزمالك.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الجمعية العمومية لنادي الزمالك عن فتح باب التسجيل في الجمعية العمومية منذ الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء، ويستمر حتى الساعة السابعة مساءً بموجب بطاقة العضوية، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

عمومية الزمالك 
عمومية الزمالك، فيتو 

وتُعقد اليوم الثلاثاء، الجمعية العمومية لنادي الزمالك ( الاجتماع الخاص) لتوفيق الأوضاع بمقر النادي.

جدول أعمال الجمعية العمومية

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية الآتي:

اعتماد التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسى للنادى لتتوافق مع تعديل بعض أحكام قانون الرياضة رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷ والصادر بموجب القانون رقم ١٧١ لسنة ٢٠٢٥.

- يكون الاجتماع صحيحًا بحضور ٤٠٠٠ ألف عضو على الأقل من الأعضاء الذين لهم حق حضور الاجتماع الخاص للجمعية العمومية، وتعتمد التعديلات المقترحة بأغلبية الأصوات الصحيحة من الأعضاء الذين أدلوا بأصواتهم.

 - يكون التصويت حضوريًا، ولا يجوز للعضو أن ينيب غيره في الحضور والتصويت، ويكون التصويت والتوقيع في كشوف الاجتماع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ادي الزمالك احكام قانون الجمعية العمومية لنادي الزمالك جدول أعمال الجمعية العمومية بطاقة الرقم القوم بطاقة الرقم القومى نادي الزمالك ال نادي الزمالك

مواد متعلقة

تعرف على موقف الزمالك من عودة طارق حامد

جلسة بين فيريرا ولاعبي الزمالك لتصحيح أخطاء مباراة ديكيداها

لاعب من منتخب المغرب المتوج بمونديال الشباب على رادار الزمالك

الزمالك يعلن استقالة حازم إمام من الجهاز الفني

خوان بيزيرا، الساحر البرازيلي خاطف قلوب جماهير الزمالك والمصريين

الزمالك يكشف سبب غياب حازم إمام عن تدريبات الفريق

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة أزمة محمود بنتايك

محمد عواد الحارس الأساسي للزمالك في لقاء العودة أمام ديكيداها

الأكثر قراءة

"اتبرع أنت بمزاجك"، علاء مبارك يهاجم عمرو أديب بعد إلزامه المصريين التبرع لغزة

النيابة تنشر مرافعتها في قضية سوزي الأردنية وتؤكد: المتهمة سعت لتحقيق مكاسب من مجهولين (فيديو)

لا أعرف شيئًا عن ابني، مصطفى هريدي يتصدر التريند بعد حواره مع عمرو الليثي

بحضور السيسي، أول قمة مصرية أوروبية في بروكسل غدا

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

بعد امتصاص تأثير زيادة الوقود، بشرى سارة عن أسعار السمك اليوم بالأسواق

بمشاركة السيسي، 3 ملفات مهمة تتصدر القمة المصرية الأوروبية في بروكسل غدا

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني صباح اليوم الثلاثاء

قفزة في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (آخر تحديث)

الريال العماني يواصل استقراره أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 21-10-2025

الذهب يفتتح تعاملات الثلاثاء على ارتفاع وهذا العيار يسجل 6730 جنيها

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الهلال في المنام وعلاقتها بوظيفة مرموقة وربح فى التجارة

أدعية صباحية للرزق يمكنك ترديدها بسهولة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 21 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية