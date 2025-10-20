البيت الأبيض: نائب ترامب يتوجه إلى إسرائيل لمتابعة جهود اتفاق غزة التاريخي

أعلن البيت الأبيض أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس، غادر واشنطن متوجهًا إلى إسرائيل في زيارة رسمية تهدف إلى متابعة جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب لتنفيذ اتفاق غزة التاريخي.

تطورات المرحلة الثانية من اتفاق غزة

وأوضح البيان أن الزيارة تأتي في إطار المتابعة المباشرة لتطورات المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تتضمن الرقابة الدولية على وقف إطلاق النار وتسهيل إعادة الإعمار الإنسانية.

رسالة دعم أمريكية للوساطة الإقليمية

وأكد البيت الأبيض أن نائب الرئيس ترامب سيجري لقاءات مع المسؤولين الإسرائيليين والمصريين لمناقشة سبل تثبيت الهدنة وضمان التزام الأطراف ببنود الاتفاق، في إشارة إلى استمرار الدور الأمريكي في رعاية التفاهمات الإقليمية.

من جانبه، قال مسعد بولس، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه متفائل بأن وقف إطلاق النار في غزة سيستمر ويصمد حتى في حال وقوع اشتباكات محدودة، مشددًا على أن الاتفاق الأخير يوفر إطارًا كافيًا للحفاظ على الهدوء النسبي في القطاع.

وأضاف بولس أن محادثات السلام في الشرق الأوسط قد تتوسع قريبًا لتشمل دولًا أخرى مثل سوريا ولبنان، في إشارة إلى جهود أمريكية وإقليمية لتعزيز الاستقرار الإقليمي بعد انتهاء الحرب في غزة.

