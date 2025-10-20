أخبار الفن اليوم: كريم مغاوري يدخل العناية المركزة للمرة الثانية.. هيفاء وهبي تتعاون مع حسام حبيب بأعمال غنائية جديدة.. محمد رمضان يكشف عن البوستر التشويقي لفيلم أسد

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددا من الاحداث الهامة وكانت كالتالي:

لفتت الفنانة هاجر السراج الأنظار في أول ظهور لها بعد الزواج، خلال حضورها على ريد كاربت فيلم"ولنا في الخيال حب" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2025، حيث تألقت بإطلالة أنيقة وجذابة على السجادة الحمراء.

كشف النجم محمد رمضان، عن البوستر التشويقي لفليم أسد، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك



وعلق محمد رمضان قائلا ؛ فيلم (أسد) قريبًا في جميع سينمات مصر والوطن العربي



تحت شعار sold out، شهدت الليلة الخامسة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 33، إقبالا جماهيريا كبيرا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، لحضور حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت.





تستعد الفنان هيفاء وهبي لأختيار بعض الأغنيات الجديدة لطرحها خلال الفترة المقبلة، حيث تجتمع هيفاء مع المطرب والملحن حسام حبيب للتعاون سويًا في بعض الأعمال الفنية، ومن المفترض أن تغني هيفاء بعض الأغنيات من ألحان حسام حبيب.





رحلت ظهر اليوم، نجاة حسني، زوجة المخرج حسن الوزير شقيق الفنان حمدي الوزير، وشيعت الجنازة بمدينة الصف بمحافظة الجيزة.



وكتب المخرج حسن الوزير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في منشوره: “ماتت زوجتي نجاة حسني، اللهم اجعلها من أهل الجنة جزاء إخلاصها.. الدفنة والعزاء الليلة بمدينة الصف بالجيزة”.

تعاقدت رسميًا الفنانة سهر الصايغ على المشاركة في بطولة مسلسل “المداح 6”، الذي يتم انتاجه حاليًا للمشاركة في سباق دراما رمضان المقبل.





تعرض الفنان كريم سامي مغاوري، لأزمة صحية شديدة استدعت دخوله العناية المركزة للمرة الثانية في أقل من شهر، حيث كتب منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال خلاله: “الحمد لله والشكر لله دخلت العناية المركزة للمرة التانية.. أحب اطمنكم عدينا امبارح المرحلة الحرجة وجاري المتابعة مع جميع الدكاترة والله الشافي المعافي….كل الحبايب اللي هيتصلو بيا تليفونيا انا مش بقدر أرد على التليفون…واتس آب برد عليه على طول…. جزاكم الله خيرًا”

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.