أخبار الفن اليوم: كريم مغاوري يدخل العناية المركزة للمرة الثانية.. هيفاء وهبي تتعاون مع حسام حبيب بأعمال غنائية جديدة.. محمد رمضان يكشف عن البوستر التشويقي لفيلم أسد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

أخبار الفن اليوم، شهدت الساحة الفنية اليوم الإثنين عددا من الاحداث الهامة وكانت كالتالي:

بعد أزمة صحية مفاجئة، كريم مغاوري يدخل العناية المركزة للمرة الثانية

 

لفتت الفنانة هاجر السراج الأنظار في أول ظهور لها بعد الزواج، خلال حضورها على ريد كاربت فيلم"ولنا في الخيال حب" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي 2025، حيث تألقت بإطلالة أنيقة وجذابة على السجادة الحمراء.

 

محمد رمضان يكشف عن البوستر التشويقي لفيلم أسد

 

كشف النجم محمد رمضان، عن البوستر التشويقي لفليم أسد، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك 


وعلق  محمد رمضان قائلا ؛ فيلم (أسد) قريبًا في جميع سينمات مصر والوطن العربي
 

إقبال جماهيري على حفل عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية

 

تحت شعار sold out، شهدت الليلة الخامسة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 33، إقبالا جماهيريا كبيرا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، لحضور حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت.


 


هيفاء وهبي تتعاون مع حسام حبيب بأعمال غنائية جديدة

 

تستعد الفنان هيفاء وهبي لأختيار بعض الأغنيات الجديدة لطرحها خلال الفترة المقبلة، حيث تجتمع هيفاء مع المطرب والملحن حسام حبيب للتعاون سويًا في بعض الأعمال الفنية، ومن المفترض أن تغني هيفاء بعض الأغنيات من ألحان حسام حبيب.


 

 

تفاصيل جنازة وعزاء زوجة المخرج حسن الوزير

 

رحلت ظهر اليوم، نجاة حسني، زوجة المخرج حسن الوزير شقيق الفنان حمدي الوزير، وشيعت الجنازة بمدينة الصف بمحافظة الجيزة. 


وكتب المخرج حسن الوزير، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في منشوره: “ماتت زوجتي نجاة حسني، اللهم اجعلها من أهل الجنة جزاء إخلاصها.. الدفنة والعزاء الليلة بمدينة الصف بالجيزة”.

 

سهر الصايغ تتعاقد على بطولة مسلسل "المداح 6"

 

تعاقدت رسميًا الفنانة سهر الصايغ على المشاركة في بطولة مسلسل “المداح 6”، الذي يتم انتاجه حاليًا للمشاركة في سباق دراما رمضان المقبل.


 

بعد أزمة صحية مفاجئة، كريم مغاوري يدخل العناية المركزة للمرة الثانية

 

تعرض الفنان كريم سامي مغاوري، لأزمة صحية شديدة استدعت دخوله العناية المركزة للمرة الثانية في أقل من شهر، حيث كتب منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال خلاله: “الحمد لله والشكر لله دخلت العناية المركزة للمرة التانية.. أحب اطمنكم عدينا امبارح المرحلة الحرجة وجاري  المتابعة مع جميع الدكاترة والله الشافي المعافي….كل الحبايب اللي هيتصلو بيا تليفونيا انا مش بقدر أرد على التليفون…واتس آب برد عليه على طول…. جزاكم الله خيرًا”

الجريدة الرسمية