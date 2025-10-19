هاني شاكر لنادية مصطفى بمهرجان الموسيقى العربية: أنت حبيبة قلبي (فيديو وصور)

يحيي الفنان هانى شاكر الفاصل الثاني من الليلة الرابعة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 33 على مسرح النافورة، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، خلال الفترة من 16 وحتى 25 أكتوبر الجارى على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة والإسكندرية ودمنهور.

ووجه الفنان هانى شاكر كلمة لجمهور مهرجان الموسيقى العربية الحاضرين بعد صعوده على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، قائلا: “منورين مهرجان الموسيقى العربية، وأنتوا أحلى حاجة في المهرجان.. قلبى.. الجمهور الجميل”، ليحتفى به الجمهور بالتصفيق الشديد.

فيما علق هانى شاكر على احتفاء الفنانة نادية مصطفى على مشاركته بالحفل، قائلا لها: "حبيبة قلبي ".

يذكر أن الفنانة ماجدة زكى تحضر الحفل بالاضافة لعائلة الفنان هانى شاكر أيضا.

أغدا ألقاك تتصدر الليلة الرابعة

وافتتح الفاصل الأول من الليلة الرابعة من مهرجان الموسيقى العربية بأغنية "أوعدك" كلمات مجدى نبيل وألحان محمد سلطان والتى قدمتها الفنانة منار سمير، كما غنت الفنانة إيناس عز الدين أغنية "اسمعوني" كلمات سيد مرسي وألحان بليغ حمدي، وقدمت الفنانة غادة أدم أغنية " أغدا القاك" كلمات الهادى أدم وألحان محمد عبد الوهاب.

أما الفنان أحمد عفت، فقدم أغنيتين وهما "ع الحلوة والمرة" كلمات سيد مرسي وألحان محمود الشريف، والثانية هى أغنية "الليالي" كلمات مرسي جميل عزيز وألحان محمد الموجى.

