هيفاء وهبي تتعاون مع حسام حبيب بأعمال غنائية جديدة

تستعد الفنان هيفاء وهبي لأختيار بعض الأغنيات الجديدة لطرحها خلال الفترة المقبلة، حيث تجتمع هيفاء مع المطرب والملحن حسام حبيب للتعاون سويًا في بعض الأعمال الفنية، ومن المفترض أن تغني هيفاء بعض الأغنيات من ألحان حسام حبيب.

من جانب آخر قال المطرب حسام حبيب، إنه لا يعلم شيئًا عن الوضع الحالي للفنانة شيرين عبد الوهاب، موضحًا أن آخر ما يعرفه عنها هو أنها كانت تقضي فترة نقاهة، وليس علاجًا.



وأكد حبيب في تصريحات تلفزيونية: "والله العظيم ماعرفش حاجة عنها، بس أنا عارف إنها راحت تتعالج فترة نقاهة، مش علاج بمعنى الكلمة، كانت كويسة وزي الفل، بس دلوقتي معنديش أي فكرة عنها".

وعلى جانب آخر، قال حسام حبيب: “إن تأجيل ألبومه جاء بسبب الإصابة الذي تعرض لها في قدمه قبل حفل الأول في جدة”.

