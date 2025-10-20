سهر الصايغ تتعاقد على بطولة مسلسل "المداح 6"

تعاقدت رسميًا الفنانة سهر الصايغ على المشاركة في بطولة مسلسل “المداح 6”، الذي يتم انتاجه حاليًا للمشاركة في سباق دراما رمضان المقبل.

ويشهد الجزء السادس من مسلسل المداح العديد من المفاجآت والأحداث الغريبة، حيث أكد الفنان حمادة هلال أن هذا الجزء من العمل هو الأصعب، حيث تم كتابة أكثر من خمسة نسخ للسيناريو قبل الاستقرار على الشكل النهائي له، حتى يظهر في أفضل صورة للجمهور.



تشهد أحداث الجزء السادس من مسلسل "المداح" الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال ظهور المسيح الدجال ضمن أحداث العمل.

ويحمل الجزء السادس من مسلسل “المداح” الذي يقوم ببطولته الفنان حمادة هلال العديد من المفاجآت، وأولها ظهور الدكتور سميح الذي يلعب دوره الفنان فتحي عبد الوهاب.

ومن المفترض أن تشهد أحداث الجزء الجديد من مسلسل “المداح”، تطورًا على مستوى الأحداث التي سوف تخرج عن نطاق محافظات مصر، كما أنه سوف تتم الاستعانة ببعض الفنانين الأجانب للمشاركة في المسلسل بأدوار ثانوية.

وشارك في الأجزاء السابقة نخبة من النجوم أبرزهم: أحمد بدير، نسرين طافش، هالة فاخر، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، لوسي، صفاء الطوخي، محمد رياض، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة. واستطاع العمل في كل موسم أن يحافظ على مكانته كواحد من أكثر المسلسلات متابعة في رمضان.

وشارك في الأجزاء السابقة نخبة من النجوم أبرزهم: أحمد بدير، نسرين طافش، هالة فاخر، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، لوسي، صفاء الطوخي، محمد رياض، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة. واستطاع العمل في كل موسم أن يحافظ على مكانته كواحد من أكثر المسلسلات متابعة في رمضان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.