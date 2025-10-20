الإثنين 20 أكتوبر 2025
محمد رمضان يكشف عن البوستر التشويقي لفيلم أسد

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

كشف النجم محمد رمضان، عن البوستر التشويقي لفليم أسد، وذلك عبر صفحته الرسمية على فيس بوك 

فيلم محمد رمضان الجديد 

وعلق  محمد رمضان قائلا ؛ فيلم (أسد) قريبًا في جميع سينمات مصر والوطن العربي
ثقة في الله ينال رضاكم واحترامكم وادهاشكم

وانتهى الفنان محمد رمضان من تصوير مشاهد فيلم “أسد”، الذي يعود به إلى السينما بعد غياب استمر عامين، حيث كانت آخر أعماله السينمائية فيلم “عالزيرو”، الذي عرض في بداية عام 2024.

ويلعب محمد رمضان خلال أحداث الفيلم شخصية علي الفارسي الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280، وأحداث العمل تعود لعصر المماليك.

أبطال فيلم أسد 

وتم تدريب محمد رمضان بشكل كبير على تجسيد هذه الشخصية التاريخية، وكيف كان يتصرف الأبطال خلال ذلك العصر، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها محمد رمضان مع المخرج خالد دياب.

ويشارك في بطولة فيلم أسد، محمد رمضان، ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، من تأليف وإخراج محمد دياب. 

