إقبال جماهيري على حفل عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية

تحت شعار sold out، شهدت الليلة الخامسة من فعاليات مهرجان الموسيقى العربية فى دورته 33، إقبالا جماهيريا كبيرا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، لحضور حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت.

حفل عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية

ويحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفل اليوم، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، وتحت قيادة المايسترو ناير ناجي.

ومن المقرر أن يأخذ عمر خيرت جمهوره في جولة عبر أرشيفه الذهبي، مقدما نخبة مختارة من أشهر مؤلفاته التي ارتبطت بذاكرة السينما والدراما المصرية، ومنها "ضمير أبلة حكمت"، و"البخيل وأنا"، و"خللي بالك من عقلك"، وغيرها من روائع الشاشة الصغيرة.

كما سيأخذ الموسيقار جمهوره فى جولة موسيقية مميزه مع ألحان أفلام خالدة مثل "ليلة القبض على فاطمة" التي تدعو للتأمل، و"قضية عم أحمد" التي تثير الشجن، بالإضافة إلى مقطوعات أيقونية أخرى كـ "مسألة مبدأ"، "صابر يا عم صابر"، "إعدام ميت"، و"عارفة"، و"غوايش"، و"اللقاء الثاني".

