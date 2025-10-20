القضاء الإداري يحكم غدا في الطعن على قبول عيد حماد "مرشح حلوان" بانتخابات النواب

تصدر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدا الثلاثاء، حكمها في الدعوى المقامة من أحد المحامين، ضد قبول أوراق ترشح النائب عيد حماد المرشح عن دائرة مايو والتبين وحلوان والمعصرة ووادي حوف وحدائق حلوان، بسبب «شهادة الخدمة العسكرية» - على حد وصف الدعوى.

وطالب الطعن بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشيح عيد حماد في انتخابات مجلس النواب في الدائرة 19 بمقر دائرة حلوان والمعصرة والتبين والمخالفة للدستور والقانون، ووجود افتقاد شرط من شروط الترشح.

