اللاعبة تمنى أحمد عواد تتوج بالميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز

حصلت اللاعبة تمنى أحمد عواد، من مدينة القناطر بمحافظة القليوبية، على المركز الأول في مسابقة مهرجانات وبطولات كأس مصر للجمباز تحت سن العشر سنوات (جمباز إيروبيك آنسات)، والتي أقيمت لموسم 2025/ 2026 باستاد القاهرة في الصالة المغطاة.

واجتازت تمنى جميع الأنشطة الرياضية التي تضمنتها المسابقة، بحضور العديد من الحكام وبمشاركة الهيئات الرياضية المشاركة في المسابقة، كما اجتازت الاختبار بشكل كامل وحصلت على المركز الأول.

وحصلت تمنى أيضًا على الميدالية الذهبية، بعد اجتيازها جميع الأنشطة التي تضمنتها المسابقة.

وعبرت البطلة تمنى عواد عن سعادتها وفرحتها بحصولها على الميدالية الذهبية واجتياز جميع الاختبارات بجدارة وامتياز، متمنية أن تشارك في المسابقات العالمية وتمثل جمهورية مصر العربية أمام العالم.

وتأتي هذه النتيجة تتويجًا لجهودها المتواصلة في التدريبات، ودعم أسرتها التي حرصت على توفير كل سبل النجاح والتشجيع، لتكون بذلك نموذجًا يحتذى به في الالتزام والمثابرة، خاصة في هذه المرحلة العمرية الصغيرة.

ومن جانبها، أشادت مدربة اللاعبة تمنى، بدور عبد الرحمن، بتميز اللاعبة ومستواها الفني المتقدم، مؤكدة أن تتويجها يمثل نموذجًا مشرفًا لما تحققه المواهب الصغيرة من إنجازات مبكرة على الساحة الرياضية المصرية

