الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

اللاعبة تمنى أحمد عواد تتوج بالميدالية الذهبية في بطولة كأس مصر للجمباز

اللعبة تمني عواد،فيتو
اللعبة تمني عواد،فيتو

حصلت اللاعبة تمنى أحمد عواد، من مدينة القناطر بمحافظة القليوبية، على المركز الأول في مسابقة مهرجانات وبطولات كأس مصر للجمباز تحت سن العشر سنوات (جمباز إيروبيك آنسات)، والتي أقيمت لموسم 2025/ 2026 باستاد القاهرة في الصالة المغطاة.

txt

السيطرة على حريق محدود بجوار كوبري أكتوبر والمعمل الجنائي يعاين آثار الحريق

txt

حقيقة اندلاع حريق بمحيط سنترال رمسيس

 

واجتازت تمنى جميع الأنشطة الرياضية التي تضمنتها المسابقة، بحضور العديد من الحكام وبمشاركة الهيئات الرياضية المشاركة في المسابقة، كما اجتازت الاختبار بشكل كامل وحصلت على المركز الأول.

وحصلت تمنى أيضًا على الميدالية الذهبية، بعد اجتيازها جميع الأنشطة التي تضمنتها المسابقة.

وعبرت البطلة تمنى عواد عن سعادتها وفرحتها بحصولها على الميدالية الذهبية واجتياز جميع الاختبارات بجدارة وامتياز، متمنية أن تشارك في المسابقات العالمية وتمثل جمهورية مصر العربية أمام العالم.

وتأتي هذه النتيجة تتويجًا لجهودها المتواصلة في التدريبات، ودعم أسرتها التي حرصت على توفير كل سبل النجاح والتشجيع، لتكون بذلك نموذجًا يحتذى به في الالتزام والمثابرة، خاصة في هذه المرحلة العمرية الصغيرة.

ومن جانبها، أشادت مدربة اللاعبة تمنى، بدور عبد الرحمن، بتميز اللاعبة ومستواها الفني المتقدم، مؤكدة أن تتويجها يمثل نموذجًا مشرفًا لما تحققه المواهب الصغيرة من إنجازات مبكرة على الساحة الرياضية المصرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانشطة الرياضية استاد القاهرة المسابقات العالمية محافظة القليوبية مدينة القناطر كأس مصر للجمباز ستاد القاهرة

مواد متعلقة

السيطرة على حريق محدود بجوار كوبري أكتوبر والمعمل الجنائي يعاين آثار الحريق

حقيقة اندلاع حريق بمحيط سنترال رمسيس

يسرا وليلى علوي وأمينة خليل يتألقن على ريد كاربت "ولنا في الخيال حب" بالجونة السينمائي (فيديو وصور)

إقبال جماهيري على حفل عمر خيرت بمهرجان الموسيقى العربية

الأكثر قراءة

حقيقة اندلاع حريق بمحيط سنترال رمسيس

نفق من مسجد، تفاصيل محاولة سرقة مكتب بريد بالإسكندرية وصفارات الإنذار تنقذ الموقف

رويترز: انفجار يؤدي إلى جنوح ناقلة غاز في خليج عدن ومحاولات إنقاذ جارية

أول رد من بيراميدز بعد إلغاء مباراة فريق 2007 أمام الأهلي (فيديو وصور)

يسرا وليلى علوي وأمينة خليل يتألقن على ريد كاربت "ولنا في الخيال حب" بالجونة السينمائي (فيديو وصور)

الشباب والرياضة تكشف كواليس حل مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وإحالته للنيابة

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكم إنفاق جزء من النذر في غير الجهة المحدد لها

هل يجوز الاحتفال بموالد أولياء الله الصالحين؟ أمين الفتوى يحسم الجدل (فيديو)

أدعية استقبال شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية