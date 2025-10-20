الإسماعيلية تصدر حاصلات زراعية بقيمة 1.1 مليون دولار

أصدرت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، برئاسة الدكتور محمد شطا، مدير مديرية الزراعة، تقريرًا حول إجمالي الصادرات الزراعية من محافظة الإسماعيلية والمحافظات المجاورة خلال شهر سبتمبر الجاري.

وأوضح التقرير تنامي حركة الصادرات وتنوع الأسواق المستقبلة للمنتجات الزراعية المصرية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي كميات الصادرات الزراعية في الإسماعيلية خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ 853.533 طنًا بقيمة إجمالية قدرها 1,145,457.2 دولارًا.

الأصناف التي تم تصديرها

وبلغت كميات المحاصيل الحقلية المصدرة 446.7 طنًا بقيمة 596,915 دولارًا، بينما سجلت صادرات عصير الرمان وبوريه المانجو نحو 327.6 طنًا بقيمة 451,886.4 دولارًا، وبلغت صادرات مركز الفراولة ومعجون الطماطم 73.84 طنًا بقيمة 95,255.8 دولارًا، في حين تم تصدير 5.519 طنًا من سعف النخيل الأخضر بقيمة 1,400 دولارًا.

الدول المستهدفة بالتصدير

وأوضح التقرير أن الصادرات الزراعية تم توجيهها إلى عدد من الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبي، بما يعكس جودة وتنوع المنتجات الزراعية المصرية، وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية. كما بلغ إجمالي عدد الشهادات الزراعية المصدرة خلال شهر سبتمبر (26 شهادة)، وهو ما يؤكد مطابقة المنتجات المصدّرة لمعايير الجودة والمواصفات الدولية.

وتأتي هذه الجهود في تنفيذا للسياسات العامة للدولة الهادفة إلى تنمية قطاع الصادرات الزراعية وزيادة تنافسيته في الأسواق الخارجية، من خلال تحسين جودة الإنتاج وفتح أسواق جديدة، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتعزيز مكانة مصر الزراعية.

