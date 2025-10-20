استمرار التحقيق مع والد قاتل الإسماعيلية الصغير

الإثنين 20 أكتوبر 2025
قال المستشار محمد الجبلاوي محامي ضحية قاتل الإسماعيلية الصغير: إن النيابة العامة تواصل التحقيق مع والد المتهم في قضية مقتل موكله، وذلك بعد التحفظ عليه. 

تعرف على جدول عروض مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

محامي الطفل المقتول على يد زميله بالإسماعيلية يطالب بتغيير قانون الأحداث

وطالب الجبلاوي  في تصريحات لـ "فيتو" بالقصاص لموكله الراحل الذي قتل غدرا على يد زميل دراسته. 

مطالبة بتعديل القانون

ولفت إلى ضرورة تعديل المُشرّع لنص القانون الخاص بجرائم القتل التي يرتكبها الأطفال والتى ترتكب ببشاعة مثل الجريمة الخاصة بموكله الذي قتل غدرا من قبل طفل منكلا بجثته بل إنه لم يكتف بذلك بل قام بإلقاء أجزاء من جثمانه بمناطق عدة حتى بدأت في التعفن واختفت كافة معالمها بلا شفقة أو رحمة.     

 

وأكد الجبلاوي محامي الطفل المقتول على يد زميله بـالإسماعيلية، أن النيابة العامة قامت باستدعاء شخص آخر للتحقيق معه، ضمن واقعة مقتل الطفل محمد أحمد محمد، ولكنه لم يتم حتى الآن توجيه تهمة مباشرة إليه. 

وأشار إلى أنه في انتظار قرارات النيابة العامة فيما يستجد في الواقعة والتى سوف يترتب عليها العديد من الإجراءات القانونية.  

وطالب أحمد محمد مصطفى، والد الطفل المقتول على يد زميله "سفاح الإسماعيلية"، بتحقيق القصاص العادل من القاتل وكل من ساعده أو تورط معه في ارتكاب الجريمة، مؤكدًا أن دم ابنه لن يذهب هدرًا، وأن الأسرة لن تهدأ حتى يُحاسب المسؤولون عن الحادث. 

الجريدة الرسمية