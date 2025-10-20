تعرف على جدول عروض مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الـ 25 عن جدول عروض المهرجان، والذى سوف تنطلق فعالياته في الفترة من 24 وحتى 30 من شهر أكتوبر الجاري.

محافظة الإسماعيلية تستعد لإقامة المهرجان

وتستعد محافظة الاسماعيلية لانطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في دورته الخامسة والعشرين (اليوبيل الفضي) بمشاركة عدد من الدول الأجنبية والفرق المصرية المتميزة.

جدول عروض المهرجان، فيتو

جدول عروض المهرجان، فيتو

موعد إقامة المهرجان

ويقام المهرجان خلال الفترة من 24 إلى 30 من شهر أكتوبر الجارى وسط أجواء متميزة.

وكان المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، عقد اجتماعًا تنسيقيًّا لمناقشة استعدادات انطلاق مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية في نسخته الخامسة والعشرين "اليوبيل الفضي".

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، العميد حمدي هندي معاون المحافظ للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ممثلي مديرية أمن الإسماعيلية، إدارة الحماية المدنية، وإدارة مرور الإسماعيلية، الفنان أحمد الشافعي رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، الفنان ماهر كمال مستشار المحافظ للفنون والشئون الثقافية ومدير المهرجان، شيرين عبد الرحمن مدير فرع ثقافة الإسماعيلية، عدد من مديري عموم المديريات الخدمية، رؤساء مراكز ومدن الاسماعيلية، القصاصين، القنطرة غرب، وفايد، رؤساء الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مديري عموم إدارات السياحة والحسابات الخاصة والعلاقات العامة والعلاقات الخارجية والإعلام والحملة الميكانيكية، والجهات المعنية بالمهرجان.

جدول عروض المهرجان، فيتو

جدول عروض المهرجان، فيتو

موعد انطلاق مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية

وخلال الاجتماع، تم الإعلان عن انطلاق الدورة الخامسة والعشرين من مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية "اليوبيل الفضي" خلال الفترة من ٢٤ حتى ٣٠ من شهر أكتوبر ٢٠٢٥، بمشاركة عدد من الفرق المصرية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة والبالغ عددها ٩ فرق، بالإضافة إلى مشاركة فرقتي "رضا للفنون الشعبية" و"الفرقة القومية"، بجانب عدد من الفرق الأجنبية والعربية.

تشارك عدد من الفرق الأجنبية في الدورة 25 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية، وتشمل الفرق المشاركة كل من رومانيا، فلسطين، إندونيسيا، سيرلانكا، الهند، تونس، المغرب، الجزائر، غينيا كونكرى، لبنان، بولندا، وأوزبكستان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.