غياب بنزيما، تشكيل اتحاد جدة أمام الشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

اتحاد جدة السعودي،
اتحاد جدة السعودي، فيتو

دوري أبطال آسيا، أعلن سيرجيو كونسيساو المدير الفني لفريق اتحاد جدة السعودي، عن التشكيل الذي يخوض به مباراة الشرطة العراقي مساء اليوم الاثنين على استاد المدينة الرياضية الدولي ضمن منافسات الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا للنخبة.

موقف كريم بنزيما لمباراة الشرطة العراقي

يغيب الفرنسي الدولي كريم بنزيما عن مباراة الاتحاد السعودي والشرطة العراقي مساء اليوم الثلاثاء، بسبب الإصابة التي لحقت خلال الفترة الماضية، ويواصل اللاعب البرنامج التاهيلي بهدف المشاركة في المباريات بصورة طبيعية للقاء.

تشكيل الاتحاد السعودي الرسمي لمباراة الشرطة

حراسة المرمى: رايكوفيتش

خط الدفاع: أحمد الجليدان – دانيلو بيريرا – كارلو سيميتش – ماريو ميتاي

خط الوسط: فابينيو – نجولو كانتي – حسام عوار

خط الهجوم: محمدو دومبيا – موسى ديابي – روجر فيرنانديز

يقود موسي ديابي القيادة الهجومية لفريق اتحاد جدة، في ظل غياب نجم الفريق كريم بنزيما، بينما يعود حسام عوار لقيادة دفاعات الفريق.

موعد مباراة اتحاد جدة والشرطة العراقي في دوري أبطال آسيا

سوف يبدأ مباراة الاتحاد السعودي لقاء الشرطة العراقي في تمام الساعه 7 مساءًا بتوقيت القاهرة، 7 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، 8 مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

الجريدة الرسمية