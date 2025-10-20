دوري أبطال آسيا، الوحدة الإماراتي يتقدم 2-1 على الدحيل بالشوط الأول

دوري أبطال آسيا، انتهى الشوط الأول من مباراة الوحدة الإماراتي أمام الدحيل القطري، بتقدم الوحدة بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع الفريقين الآن على استاد آل نهيان ضمن منافسات الجولة الثالثة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

تقدم الدحيل القطري بهدف أول في الدقيقة 20 عن طريق كريستوف بيونتيك، قبل أن يتعادل عمر خربين للوحدة في الدقيقة 35، ثم أحرز اللاعب براهيما ديارا هدف التقدم الثاني للفريق الإماراتي في الدقيقة 45.



يدخل الوحدة الإماراتي لقاء الدحيل القطري المركز الخامس في جدول ترتيب دوري أبطال آسيا برصيد نقاط، بينما الدحيل القطري يحتل المركز التاسع برصيد نقطة واحد.

تشكيل الوحدة الإماراتي الرسمي لمباراة الدحيل

يقود السوري عمر خربين هجوم الفريق أمام الدحيل القطري خلال لقاء اليوم في قمة الجولة الثالثة بدوري أبطال آسيا.

حراسة المرمى: محمد الشامسي

خط الدفاع: علاء الدين زهير، جونثالو دي أوليفيرا، ساشا إيفكوفيتش، روبين فيليب كانيدو

خط الوسط: دا سيلفا، محمد قرباني، كايو كانيدو

خط الهجوم: فاكوندو كروسبزكي، دوسان تاديتش، عمر خربين

الدحيل القطري، فيتو

تشكيل نادي الدحيل أمام الوحدة الإماراتي

بينما جاء تشكيل نادي الدحيل القطري أمام نظيرة نادي الوحدة، على النحو التالي.

حراسة المرمى: آرثر ديسمل.

خط الدفاع: سلطان الشرقي، يوسف أيمن، هشام الراوي، جان شارل كاستيليتو.

الوسط: محمد قرياني، ديديين بورديجي، إيمرسون جونيور.

الهجوم: كريستوفر بييرك، لويس إنريكي، عدلان يوسفية.

ترتيب الدحيل القطري والوحدة في دوري أبطال آسيا

يدخل الوحدة الإماراتي المباراة وعينه على الفوز لتعويض نتائجه السابقة والاقتراب من صدارة المجموعة، فيما يأمل الدحيل القطري في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تعيده إلى المنافسة بعد انطلاقة غير مستقرة، ومن المنتظر أن تشهد المباراة إثارة كبيرة نظرًا لتقارب المستوى الفني بين الفريقين، خاصة مع مشاركة نجوم بارزين من الدوريين الإماراتي والقطري.

