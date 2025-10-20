حقيقة تأثر بعض التطبيقات في مصر نتيجة تعطل خدمات أمازون ويب سيرفيسز

يبحث الكثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن حقيقة تأثر مصر بالعطل الذي شهدته خدمات «أمازون ويب سيرفيسز»، وأدى إلى انقطاع واسع النطاق في خدماتها اليوم بعدد من المواقع الإلكترونية الشهيرة وخلال السطور التالية نستعرض أبرز الخدمات التي تعرضت بالانقطاع حول العالم .

خدمات سناب شات لم تتأثر فى مصر

كان على رأس الخدمات المتأثرة بالانقطاع هى خدمات تطبيق سناب شات الشهير ولكن لم يلحظ المستخدمين فى مصر أى انقطاع فى الخدمة بينما تأثرت به عدد من مدن العالم فى حين تأثر مستخدمو العاب روبولوكس وفورتنانيت فى مصر بانقطاع الخدمات فعند دخول اللاعبين للتطبيق يعطى رمز خطأ.

وكانت الشركة أكدت أن سبب العطل يعود إلى «مشكلة تشغيلية» أثّرت على «خدمات متعددة»، مؤكدة أنها «تعمل على مسارات متوازية عدة لتسريع عملية استعادة الخدمة».

وأشار مستخدمون على وسائل التواصل الاجتماعي إلى تعطل ألعاب سحابية مثل «روبلكس» و«فورتنايت»، فيما ذكرت منصة تداول العملات الرقمية «كوين بيس» أن العديد من المستخدمين لم يتمكنوا من الوصول إلى الخدمة بسبب الانقطاع بحسب cnbcarabia.

كما تعرّضت مواقع إلكترونية لشركات طيران، من بينها «دلتا إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز»، لاضطرابات يوم الإثنين نتيجة العطل الواسع الذي أصاب خدمات «أمازون ويب سيرفيسز»، حيث اشتكى بعض العملاء من عدم قدرتهم على الوصول إلى وظائف تسجيل الدخول للرحلات أو الاطلاع على حجوزاتهم.

وفي الساعة 5:27 صباحًا بتوقيت الساحل الشرقي لأمريكا، أعلنت شركة «أمازون» أنّها «تلاحظ مؤشرات واضحة على التعافي»، مضيفة: «معظم الطلبات ينبغي أن تنجح الآن، وما زلنا نعمل على معالجة تراكم الطلبات المؤجلة، وسنواصل تقديم المزيد من المعلومات».

وأكدت الشركة في وقت سابق عبر لوحة المعلومات الخاصة بخدماتها السحابية تسجيل «ارتفاع في معدلات الأخطاء وبطء في الأداء عبر عدة خدمات في منطقة US-EAST-1 بالولايات المتحدة».

العجز عن تسجيل الدخول

وأفاد بعض العملاء بأنّ حجوزاتهم لم تكن تظهر في تطبيقات شركات الطيران، في حين عبّر آخرون على وسائل التواصل الاجتماعي عن عجزهم عن تسجيل الوصول أو تسليم أمتعتهم.

يُذكر أنّ عطلًا ضخمًا أصاب شركة «كراودسترايك» في يوليو تموز 2024 نتيجة تحديث برمجي فاشل، تسبب في تعطيل آلاف أنظمة «ويندوز» التابعة لـ«مايكروسوفت»، ما أدّى إلى اضطراب حركة الطيران وغيرها من القطاعات حول العالم.

وقد أوضحت «دلتا» حينها أنّ العطل أجبرها على إلغاء أكثر من 5 آلاف رحلة وتكبّد خسائر تجاوزت 500 مليون دولار من الإيرادات وتعويضات الركاب ومصاريف أخرى.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.