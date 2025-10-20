تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية مدينة نصر لجلسة 4 يناير المقبل

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمدينة بدر، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 6318 لسنة 2025 جنايات أول مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية مدينة نصر»، لجلسة 4 يناير المقبل للاطلاع واستكمال نظر القضية.

جاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2021 حتى 26 أبريل 2023، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال توليه قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية.

كما وجهت النيابة إلى باقي المتهمين من الثاني حتى السابع تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما أُسند إلى المتهمين الثانية والثالثة والسابع تهم التحريض على المشاركة في تجمهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

