الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية مدينة نصر لجلسة 4 يناير المقبل

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمدينة بدر، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 7 متهمين في القضية رقم 6318 لسنة 2025 جنايات أول مدينة نصر، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية مدينة نصر»، لجلسة 4 يناير المقبل للاطلاع واستكمال نظر القضية.

 

تفاصيل الاتهامات


جاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من عام 2021 حتى 26 أبريل 2023، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، من خلال توليه قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية.

 

 التحريض عبر التواصل الاجتماعي


كما وجهت النيابة إلى باقي المتهمين من الثاني حتى السابع تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، فيما أُسند إلى المتهمين الثانية والثالثة والسابع تهم التحريض على المشاركة في تجمهر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإضرار بالوحدة الوطنية احكام الدستور الدائرة الأولى إرهاب الدستور والقانون تعطيل أحكام الدستور تعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر محاكمة 7 متهمين

مواد متعلقة

ضبط 3 متهمين انتحلوا صفة موظفى بنوك للاستيلاء على أموال المواطنين بالمنيا

القبض على سائق نقل بسوهاج بعد ظهوره في فيديو يسير برعونة ويضع إضاءة مبهرة

بمشاركة 190 فارسًا، الداخلية تنظم البطولة الدولية لقفز الموانع

ضبط مسن اعتدى على زوجة ابنه ومزق ملابسها بالبحيرة

ضبط مسنة ادعت طرد زوجها من منزله في الشرقية

القبض على 4 فتيات بتهمة ترويج الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيق هاتفى بالإسكندرية

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط كميات من المخدرات والأسلحة بقيمة 90 مليون جنيه

الداخلية تكشف تفاصيل واقعة اصطدام قائد سيارة بأحد الأشخاص والسير به بالإسكندرية

الأكثر قراءة

أزمة واعتراضات، إلغاء مباراة الأهلي وبيراميدز مواليد 2007 بسبب ركلة جزاء (صور)

قرار جديد لرئيس الوزراء بشأن التصالح في مخالفات البناء

الأطفال يتصدرون المشهد، جنازة مهيبة لتلميذ قُتل على يد زميله بمفك في الدقهلية

البيضاء تتحدى ارتفاع الوقود، سعر الفراخ اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025

دوري أبطال آسيا، الوحدة الإماراتي يتقدم 2-1 على الدحيل بالشوط الأول

حبس المتهم في واقعة دهس طلاب بيفرلي هيلز بالشيخ زايد

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

واشنطن بوست: زيلينسكي غادر البيت الأبيض بخيبة أمل بعد لقائه ترامب

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البلطي يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

إجراءات فحص طلبات الترشح والطعون على المرشحين لانتخابات النواب بالقانون

انخفاض ملحوظ في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

4 التزامات على طالب الترخيص بإنشاء دار للحضانة وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

أرقام كأس العالم للشباب 2025 والمتوجون بالجوائز الفردية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمينة الفتوى توضح فضل إطعام الطعام عن روح المتوفى (فيديو)

هل تجب الزكاة في البقر والجاموس؟، أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

الإفتاء تكشف سبب اختيار عيار 21 من الذهب لنصاب الزكاة

المزيد
الجريدة الرسمية