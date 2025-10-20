الإثنين 20 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تأجيل محاكمة خلية الدعم المالي لجماعة الإخوان لـ 3 يناير

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمدينة بدر، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 30 متهمًا في القضية رقم 576 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية الدعم المالي»، إلى جلسة 3 يناير المقبل للاطلاع واستكمال نظر القضية. 

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى 17 أبريل 2023، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي. 

كما وجهت النيابة للمتهمين من الثاني حتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل أنشطتها مع علمهم بأغراضها، في إطار مخطط يستهدف توفير الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

خلية الدعم المالي الإرهاب محاكمة إرهاب بدر جماعة الإخوان تمويل إرهابي جنايات التجمع الأول وزارة العدل

