تأجيل محاكمة خلية الدعم المالي لجماعة الإخوان لـ 3 يناير

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمدينة بدر، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 30 متهمًا في القضية رقم 576 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، والمعروفة إعلاميًا بـ«خلية الدعم المالي»، إلى جلسة 3 يناير المقبل للاطلاع واستكمال نظر القضية.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية خلال الفترة من أغسطس 2022 وحتى 17 أبريل 2023، الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما وجهت النيابة للمتهمين من الثاني حتى الأخير تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل أنشطتها مع علمهم بأغراضها، في إطار مخطط يستهدف توفير الدعم المالي لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.