بيلينجهام يتوج بجائزة أفضل لاعب في منتخب إنجلترا

توج الإنجليزي جود بيلينجهام، لاعب ريال مدريد الإسباني، بجائزة جديدة مع منتخب إنجلترا، رغم غياب اللاعب منذ فترة للإصابة في الكتف.

وتم اختيار جود بيلينجهام كأفضل لاعب في منتخب إنجلترا لموسم 2024/25 والتي يتم منحها بعد تصويت الجمهور، بعدما شارك نجم ريال مدريد في 8 مباريات مع منتخب إنجلترا خلال الموسم الماضي، واستطاع أن يساهم بشكل كبير في صعود المنتخب بدوري الأمم الأوروبية، قبل أن يبدأ مشوار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 مع المدرب الألماني توماس توخيل.

وفاز بيلينجهام بالجائزة لأول مرة، كما أصبح ثاني لاعب ينال تلك الجائزة أثناء اللعب مع نادي غير إنجليزي، بعد أوين هارجريفز الذي فاز بها أثناء لعبه مع بايرن ميونخ في عام 2006.

وكان بيلينجهام عانى من ألم في الكتف وعلى إثره خضع لعملية جراحية، وكان متوقعا عودته للمشاركة بنهاية شهر أكتوبر الحالي، لكنه عاد آواخر شهر سبتمبر المنقضي وشارك مع ريال مدريد في الخسارة من أتلتيكو مدريد ومباراة كيرات في دوري أبطال أوروبا.

إنجلترا تفوز على صربيا بخماسية نظيفة

وكان منتخب إنجلترا حقق فوزًا ساحقًا بنتيجة 5-0 على صربيا، ضمن آخر جولات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

فوز إنجلترا على صربيا

جاء هدف الافتتاح عبر هاري كين من رأسية دقيقة، استغلَّ فيها رمية ركنية أرسلها ديكلان رايس بعد ذلك، أحرز نوني مادويكي أولى أهدافه الدولية، إثر تمريرة ساحرة من مورجان روجرز.

ومع مطلع الشوط الثاني، أضاف إزري كونسا الهدف الثالث بعد خطأ دفاعي من المنافس، وسجّل مارك طوي الهدف الرابع من تسديدة "فوللي" رائعة، واختتم ماركوس راشفورد المهرجان بهدف من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

