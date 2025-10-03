رصاصة بالخطأ، الشرطة البريطانية تنشر تفاصيل صادمة عن هجوم مانشستر

أعلنت الشرطة البريطانية أن أحد الضحيتين في الهجوم على الكنيس اليهودي في مانشستر ربما يكون قد لقى حتفه برصاصة أطلقها أحد عناصرها.

وصرح قائد شرطة مانشستر ستيفن واتسون بأن خبيرا في الطب الشرعي "توصل بشكل مبدئي إلى أن أحد الضحيتين ربما تعرض لإصابة تتشابه مع جرح ناجم عن عيار ناري".

وأضاف أن المهاجم لم يكن يحمل سلاحا، وأن الأعيرة النارية الوحيدة تم إطلاقها بواسطة الشرطة.

وكانت الشرطة البريطانية كشفت الخميس، أن منفذ الهجوم الذي وقع في مانشستر، هو جهاد الشامي، البالغ من العمر 35 عاما، وهو مواطن بريطاني من أصل سوري".

وقتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون بجروح خطيرة يوم الخميس، بعد أن صدم جهاد الشامي بسيارته حشدا من الناس في كنيس يهودي بمدينة مانشستر شمال إنجلترا، بالتزامن مع احتفال الجالية اليهودية بيوم الغفران، أقدس يوم في التقويم اليهودي.

ولاحقا أعلنت الشرطة مقتل منفذ الهجوم.

وأضافت أن ثلاثة مشتبه بهم، وهم رجلان في الثلاثينات وامرأة في الستينات، محتجزون حاليا، وأنه "ألقي القبض عليهم للاشتباه في ارتكابهم أعمالا إرهابية والتحضير لها والتحريض عليها".

هذا وعلق رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، على الحادث، قائلا إنه "هجوم صادم للغاية"، موضحا أنه "سيتم نشر تعزيزات إضافية في المعابد اليهودية عبر البلاد، والقيام بكل ما يلزم للحفاظ على سلامة المجتمع اليهودي".

